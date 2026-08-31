Kathmandu, 31. ⁠Aug (Reuters) - Nach der Flutkatastrophe im Himalaya haben Rettungskräfte in Nepal am Montag die Bergungsarbeiten für Hunderte verschüttete Arbeiter intensiviert. Im Mittelpunkt stehen 933 Menschen, die in ‌den blockierten Tunneln von elf Wasserkraftanlagen in den schwer getroffenen Distrikten Rasuwa und Nuwakot vermutet werden. Unterstützt ⁠werden die ⁠nepalesischen Teams von Experten aus China und Indien. Bei dem gewaltigen Abgang von Eis, Geröll und Schlamm an der nepalesisch-tibetischen Grenze am vergangenen Mittwoch kamen nach offiziellen Angaben mehr als 900 Menschen ums ‌Leben. Zudem werden in der Region ‌weiterhin fast 5000 Menschen vermisst.

Der nepalesische Armeesprecher Raja Ram Basnet erklärte, die enormen Schuttmassen erschwerten die Freilegung der ⁠Tunnel erheblich. Bislang seien drei Leichen geborgen worden. Auslöser ‌der Sturzflut war chinesischen Staatsmedien ⁠zufolge der Abbruch eines Gletschers infolge der Erderwärmung. Die Behörden warnen vor weiteren Gefahren durch neu entstandene Seen und Erdrutsche, die eine Kettenreaktion ‌auslösen könnten.

Der nepalesische Ministerpräsident ⁠Balendra Shah erklärte, die Erfassung ⁠der Schäden nach der beispiellosen Naturkatastrophe sei weiterhin äußerst schwierig. Chinas Präsident Xi Jinping teilte mit, sein Land unternehme ebenfalls alle Anstrengungen zur Suche nach Vermissten auf der tibetischen Seite der Grenze. Das Rote Kreuz schätzt, dass mehr als 90.000 Menschen von der Tragödie betroffen sind.

(Bericht von Gopal Sharma, ⁠Saurabh Sharma, Sahana BajracharyaBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Elke AhlswedeBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)