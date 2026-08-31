Mercedes: Warum der Rückkauf die Aktie kaum stützt

Was bewegt die Aktie?

Deutsche Autowerte bleiben schwach. Mercedes und BMW stehen zwar etwas besser da als Volkswagen, doch die Aktie von Mercedes-Benz zeigt seit Monaten einen klaren Abwärtstrend. Einzelne positive Entwicklungen im Autosektor reichen bisher nicht aus, um die Stimmung für deutsche Hersteller nachhaltig zu drehen.

Mercedes hat das alte Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Für zwei Milliarden Euro kaufte der Konzern rund 38 Millionen Aktien zurück. Das neue Programm fällt kleiner aus: Mercedes will nur noch eine Milliarde Euro einsetzen, erwartet dafür aber bis zu 58 Millionen Aktien zurückkaufen zu können.

Diese Relation zeigt den deutlichen Kursverfall. Für die Hälfte des Geldes kann der Konzern nun deutlich mehr Aktien erwerben als im vorherigen Programm. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden. Das kann die Aktionärsbasis stärken, ändert aber wenig am operativen Gegenwind und am Chartbild.

Charttechnik

Der Kurs hängt an einer fallenden Trendlinie. Selbst ein Ausbruch über diese Linie wäre noch kein klares Kaufsignal, weil knapp oberhalb von 48 Euro das nächste wichtige Hoch wartet. Dieses Niveau dürfte schwer zu überwinden sein.

Martins Einschätzung

Bei Mercedes bleibt Vorsicht angebracht. Das Rückkaufprogramm ist grundsätzlich positiv, doch der Chart liefert noch keine belastbare Trendwende.