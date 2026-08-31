Merz: Habe Sympathie für erste Bundespräsidentin, aber Profil muss stimmen
Münster, 30. Aug (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Frage offengelassen, ob auf jeden Fall eine Frau Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Amt nachfolgen soll. "Es ist kein Geheimnis, dass ich viele Sympathien dafür habe", sagte Merz am Sonntag im ARD-Sommerinterview. Entscheidender sei aber, dass Deutschland ein Staatsoberhaupt brauche, das "die Gesellschaft zusammenhält und auch eine hohe Integrationskraft in unser Land hinein hat", fügte der CDU-Vorsitzende hinzu. "Die Frage nach dem Geschlecht ist weniger wichtig als die Persönlichkeit des nächsten Staatsoberhauptes. Und die Anforderungen sind hoch."
Es gebe aber in der Union einige Frauen, denen er genau diese Aufgabe zutraue, sagte Merz. Er könne sich schon deshalb sehr gut vorstellen, dass erstmals eine Bundespräsidentin gewählt werde. Eine Entscheidung werde aber von der Bundesversammlung und deren endgültiger Zusammensetzung nach den drei Landtagswahlen im September getroffen.
Im Gespräch sind auf Unions-Seite unter anderem Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Familienministerin Karin Prien, die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner und die Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, Annegret Kramp-Karrenbauer.
(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)