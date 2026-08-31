Merz: Habe Sympathie für erste Bundespräsidentin, aber Profil muss stimmen

Münster, ⁠30. Aug (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Frage offengelassen, ob auf jeden Fall eine Frau Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Amt nachfolgen ‌soll. "Es ist kein Geheimnis, dass ich viele Sympathien dafür habe", sagte Merz am Sonntag ⁠im ⁠ARD-Sommerinterview. Entscheidender sei aber, dass Deutschland ein Staatsoberhaupt brauche, das "die Gesellschaft zusammenhält und auch eine hohe Integrationskraft in unser Land hinein hat", fügte der CDU-Vorsitzende ‌hinzu. "Die Frage nach dem Geschlecht ‌ist weniger wichtig als die Persönlichkeit des nächsten Staatsoberhauptes. Und die Anforderungen sind hoch."

Es ⁠gebe aber in der Union einige Frauen, ‌denen er genau diese ⁠Aufgabe zutraue, sagte Merz. Er könne sich schon deshalb sehr gut vorstellen, dass erstmals eine Bundespräsidentin gewählt werde. ‌Eine Entscheidung werde ⁠aber von der Bundesversammlung ⁠und deren endgültiger Zusammensetzung nach den drei Landtagswahlen im September getroffen.

Im Gespräch sind auf Unions-Seite unter anderem Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Familienministerin Karin Prien, die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner und die Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, Annegret Kramp-Karrenbauer.

(Bericht von Andreas Rinke, ⁠redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)