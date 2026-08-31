Merz hält als Kohle-Ausstiegsziel 2038 fest

Berlin, 30. ⁠Aug (Reuters) - Kanzler Friedrich Merz hat Überlegungen in seiner Partei widersprochen, das Ziel des Kohleausstiegs 2038 infrage zu stellen. "2038 ist eine gesetzliche Vereinbarung, die steht im Bundesgesetzblatt ‌und natürlich versuchen wir das zu erreichen", sagte der CDU-Vorsitzende am Sonntag im ARD-Sommerinterview. Über eine Verschiebung des ⁠Ziels ⁠müsse man jetzt nicht diskutieren. "Wir haben zwölf Jahre Zeit, um dieses Ziel zu erreichen, aber bis dahin müssen die Ersatzkraftwerke stehen."

Zuvor hatte der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionschef Sepp Müller den Kohleausstieg infrage gestellt. Hintergrund sind hohe ‌Gaspreise sowie Zweifel, ob Gaskraftwerke ‌rechtzeitig als Ersatz für Kohlemeiler fertiggestellt werden können. Merz betonte, dass man auch die erneuerbaren Energien weiter ausbaue.

Er dämpfte ⁠zudem Erwartungen, dass die Bundesregierung erneut die Energie- und ‌Spritpreise heruntersubventionieren könne. Man ⁠habe die Energiepreise bereits mit verschiedenen Maßnahmen gesenkt. "Sie können (aber) einen Ölpreis von 100 Dollar in Deutschland nicht wegsubventionieren. So ehrlich muss die Politik sein. ‌Das muss man der ⁠Bevölkerung sagen", fügte der ⁠Kanzler hinzu. Man könne aber Anstrengungen unternehmen, dass der Krieg im Iran aufhöre und die Straße von Hormus wieder geöffnet werde. "Die Öffnung der Straße von Hormus würde bedeuten, dass wir sofort eine sinkende Preisgestaltung auf den Energiemärkten auch in Deutschland hätten", sagte Merz.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Ralf Bode. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)