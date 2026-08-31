Merz: Reaktion auf Russlands hybride Bedrohung "in den nächsten Tagen"

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠30. Aug (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat nach dem jüngsten Drohnenangriff auf den Flughafen Leipzig eine baldige und mit den internationalen Partnern abgestimmte Reaktion auf ‌hybride Bedrohungen Russlands angekündigt. Die Ermittlungen stünden kurz vor dem Abschluss, sagte der CDU-Politiker am ⁠Sonntag im ⁠ARD-Sommerinterview. "Wir haben eine weitgehende Einigung in der Bundesregierung, wie wir reagieren, und das werden wir in den nächsten Tagen auch klar zum Ausdruck bringen", kündigte Merz an. Auf die ‌Frage, ob Deutschland überhaupt angemessen ‌reagieren könne, falls Russland hinter dem Angriff stecke, sagte Merz: "Warten wir mal ab, was angemessen reagieren heißt."

Die ⁠Reaktion werde zwar von deutscher Seite erfolgen, sei ‌aber mit der Europäischen ⁠Union und den Nato-Partnern abgestimmt, betonte der Kanzler. "Die Partner in der Europäischen Union und in der Nato werden davon nicht überrascht ‌sein."

Experten vermuten hinter ⁠dem Drohnenangriff auf den ⁠sächsischen Flughafen einen hybriden Angriff Russlands. Der Vorfall hat die Debatte über die Sicherheit der kritischen Infrastruktur in Deutschland und mögliche Gegenmaßnahmen verschärft. Zu dem Zwischenfall in Leipzig war es am 5. August gekommen. Nach Angaben der Behörden war eine Drohne mit Sprengstoff beladen, ⁠detonierte aber nicht.

(Bericht von Alexander Ratz, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)

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