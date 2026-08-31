Meta entfernt in Indien Online-Werbung für Schadsoftware

Bangalore, 31. ⁠Aug (Reuters) - Der Internetkonzern Meta hat Dutzende betrügerische Online-Anzeigen entfernt. Das Unternehmen reagierte damit auf Hinweise der indischen Behörden, denen zufolge Nutzer mithilfe pornografischer Inhalte auf den ‌Meta-Plattformen Facebook und Instagram dazu verleitet wurden, Schadsoftware herunterzuladen. Dadurch konnten sich die Täter Zugangsdaten zu Bankkonten ⁠erschleichen und ⁠unbemerkt Gelder abziehen. Staatlichen indischen Angaben zufolge summierte sich der Schaden durch Internetbetrug im Jahr 2025 auf 2,4 Milliarden Dollar.

Unmittelbar nach der Warnung der Behörden am Montag waren einer Recherche der Nachrichtenagentur Reuters ‌zufolge mindestens 39 derartige Anzeigen mit ‌Namen wie "Kyss" oder "Night Play" aktiv. Viele von ihnen warben mit sexuellen Darstellungen um Klicks. Kurz nachdem Reuters das ⁠Unternehmen hierauf aufmerksam gemacht und um Stellungnahme gebeten hatte, ‌verschwanden die monierten Anzeigen. Auf ⁠die Bitte um einen Kommentar reagierte Meta nicht.

Die Geschäftsbedingungen des Konzerns verbieten pornografische Inhalte in Anzeigen. Zudem darf nicht für betrügerische Produkte oder ‌Dienstleistungen geworben werden. Internen ⁠Unterlagen zufolge stammen rund zehn ⁠Prozent von Metas Werbeeinnahmen aus betrügerischen Anzeigen. Vor einigen Wochen hatten die indischen Behörden die Alphabet-Tochter Google angewiesen, Hunderte Nutzerkonten der Entwicklerplattform Firebase zu löschen. Kriminelle hätten diese genutzt, um sich als Bank auszugeben und Kunden zu betrügen.

(Bericht von Munsif Vengattil; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Philipp Krach. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)