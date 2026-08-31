Modi im Gespräch mit Putin: Kriegsende ist nötig

BISCHKEK (dpa-AFX) - Indiens Premierminister Narendra Modi hat bei einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Kirgistan die Notwendigkeit eines Kriegsendes angesprochen. Indien unterstütze alle Friedensbemühungen, sagte Modi bei dem Gespräch am Rande des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek. Der Weg von einem endlosen Krieg hin zum Ende des Kriegs müsse eingeschlagen werden. Putin entgegnete, dass Russland auf dem Weg sei.

Russland überzieht die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Modi hatte bereits in der Vergangenheit eine Beendigung des Kriegs gefordert. Indien und China gelten für Russland als verlässliche Handelspartner, während die USA und die EU das Land wegen Putins Krieg gegen die Ukraine mit Sanktionen belegt haben./ksr/DP/stw