Nach Fährunglück vor Nordzypern: Suche nach knapp 20 Vermissten

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Nikosia, 31. ⁠Aug (Reuters) - Nach dem Kentern einer Fähre vor der Küste Nordzyperns werden Helfern zufolge noch fast 20 Menschen vermisst. Bei dem Unglück am Sonntag kamen mindestens acht ‌Personen ums Leben, nachdem zunächst sieben Todesopfer gemeldet worden waren. Das Schiff liegt inzwischen in einer ⁠Tiefe von ⁠mehr als 500 Metern auf dem Meeresgrund. Rettungsteams und Taucher aus der Türkei suchten am Montag nach Überlebenden. Es war aber unklar, ob noch Menschen in dem Wrack eingeschlossen sind. Die Taucher ‌schätzen die Zahl der Vermissten auf ‌18 oder 19. In die Fähre mit insgesamt 267 Menschen an Bord war kurz nach dem Auslaufen aus ⁠der Hafenstadt Kyrenia Wasser eingedrungen, dann kenterte das Schiff.

Überlebende ‌klammerten sich an den ⁠Rumpf und wurden von vorbeifahrenden Schiffen sowie der Küstenwache gerettet. Die Fähre war auf ihrem Weg in die türkische Hafenstadt Tasucu. Insgesamt befanden ‌sich zum Zeitpunkt des ⁠Unglücks 259 Passagiere und ⁠acht Besatzungsmitglieder an Bord. Die Behörden nahmen den Kapitän und die Besatzung zur Befragung in Gewahrsam. Am Hafen von Kyrenia warteten mehrere Menschen verzweifelt auf Nachrichten über das Schicksal von Freunden und Verwandten.

(Bericht von Mehmet Emin Caliskan und Ali Kucukgocmen, bearbeitet von Elke Ahlswede, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute 31.08.2026
Marvell enttäuscht – Nvidia-Kursziel bei über 500 Dollarheute, 10:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Kolumne von Stefan Riße
Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegengestern, 06:30 Uhr · Acatis
Stock Exchange
Börse am Morgen 31.08.2026
Dax vergrößert Verluste – Kurssprung bei OHBheute, 08:00 Uhr · onvista
Dax Logo
Kolumne von Heiko Böhmer
Berkshire: Buffett ist weg, sein Stil bleibtgestern, 12:30 Uhr · Heiko Böhmer
Berkshire: Buffett ist weg, sein Stil bleibt
Blockbuster-Spiel kommt im November
So wichtig ist GTA VI für die Take-Two-Aktie29. Aug. · onvista
Titelbild des Spiels GTA 6
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegengestern, 06:30 Uhr · Acatis
Blockbuster-Spiel kommt im November
So wichtig ist GTA VI für die Take-Two-Aktie29. Aug. · onvista
Bundesligasaison startet am Wochenende
Wieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nicht28. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen