Nach Fährunglück vor Nordzypern: Suche nach knapp 20 Vermissten

Nikosia, 31. ⁠Aug (Reuters) - Nach dem Kentern einer Fähre vor der Küste Nordzyperns werden Helfern zufolge noch fast 20 Menschen vermisst. Bei dem Unglück am Sonntag kamen mindestens acht ‌Personen ums Leben, nachdem zunächst sieben Todesopfer gemeldet worden waren. Das Schiff liegt inzwischen in einer ⁠Tiefe von ⁠mehr als 500 Metern auf dem Meeresgrund. Rettungsteams und Taucher aus der Türkei suchten am Montag nach Überlebenden. Es war aber unklar, ob noch Menschen in dem Wrack eingeschlossen sind. Die Taucher ‌schätzen die Zahl der Vermissten auf ‌18 oder 19. In die Fähre mit insgesamt 267 Menschen an Bord war kurz nach dem Auslaufen aus ⁠der Hafenstadt Kyrenia Wasser eingedrungen, dann kenterte das Schiff.

Überlebende ‌klammerten sich an den ⁠Rumpf und wurden von vorbeifahrenden Schiffen sowie der Küstenwache gerettet. Die Fähre war auf ihrem Weg in die türkische Hafenstadt Tasucu. Insgesamt befanden ‌sich zum Zeitpunkt des ⁠Unglücks 259 Passagiere und ⁠acht Besatzungsmitglieder an Bord. Die Behörden nahmen den Kapitän und die Besatzung zur Befragung in Gewahrsam. Am Hafen von Kyrenia warteten mehrere Menschen verzweifelt auf Nachrichten über das Schicksal von Freunden und Verwandten.

(Bericht von Mehmet Emin Caliskan und Ali Kucukgocmen, bearbeitet von Elke Ahlswede, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)