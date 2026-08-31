Nepal beginnt mit Massenbestattungen nach Flut - Fast 800 Tote

Chitwan, 30. Aug (Reuters) - ⁠Nach der verheerenden Flutkatastrophe im Himalaya haben die Behörden in Nepal am Sonntag mit der Massenbestattung Hunderter nicht identifizierter Opfer begonnen. Die Zahl der Toten nach dem Gletscherabbruch vom Mittwoch stieg nach offiziellen Angaben auf fast 800, zudem gelten weiterhin mehr als 3000 Menschen als vermisst. Die Leichname waren durch die Wassermassen fast 200 Kilometer weit ‌aus dem Katastrophengebiet im Distrikt Rasuwa in die Ebene des ländlich geprägten Distrikts Chitwan geschwemmt worden.

Im dortigen Devghat-Wald, der zuvor ein beliebtes Ausflugsziel war, wurden am Samstag 96 Tote beigesetzt. Für Sonntag war ⁠die Bestattung von ⁠mehr als 100 weiteren Opfern geplant. Die Behörden sahen sich wegen der schnellen Verwesung der Leichen im Wasser zum Handeln gezwungen. Es habe die Sorge bestanden, dass die fortschreitende Zersetzung der Leichname die öffentliche Gesundheit gefährden könnte, sagte der Bezirkschef von Bharatpur in Chitwan, Ganesh Aryal. "Wir hatten keine andere Wahl und mussten diesen Schritt tun." Im Krankenhaus von Bharatpur waren die Kühlkapazitäten völlig überlastet. In der dortigen Leichenhalle, die für ‌50 Verstorbene ausgelegt ist, lagen rund 125 Leichname auf dem Boden. ‌Vor dem Gebäude errichtete das Rote Kreuz drei Zelte, um Hilfe anzubieten.

HUNDERTE ANGEHÖRIGE WARTEN AUF GEWISSHEIT

Um eine spätere Identifizierung durch Angehörige zu ermöglichen, entnehmen die Behörden DNA-Proben und dokumentieren jedes Grab präzise mit Standortdaten. Ein forensisches Team aus ⁠Indien unterstützt den Einsatz. Mehr als die Hälfte der geborgenen Toten sei völlig unkenntlich, sagte der nepalesische Polizeiinspektor ‌Anil Thapa, der eine der Sammelstellen leitet, der Nachrichtenagentur Reuters. ⁠Die Arbeit belaste die Helfer schwer. "Wenn ich hierher zum Dienst komme, vergeht mir jeder Appetit", erklärte Thapa.

Hunderte Angehörige versammelten sich unterdessen am Ausstellungszentrum von Chitwan, wo Fotos der Opfer zur Identifizierung gezeigt werden sollten. Viele Familien waren mit Gepäck aus weit entfernten Regionen angereist, um Gewissheit über ‌das Schicksal ihrer vermissten Verwandten zu erlangen.

Die Bergungsarbeiten im ⁠unwegsamen Gelände gestalteten sich zudem wegen schlechten Wetters ⁠und steigender Wasserstände äußerst schwierig. Die Rettungskräfte konzentrieren sich unter anderem auf fünf überschwemmte Wasserkraftwerke. Am Kraftwerk Upper Trishuli wird befürchtet, dass rund 350 Menschen in einem Tunnel eingeschlossen sind.

Auf der chinesischen Seite der Grenze in Tibet kamen mindestens 16 Menschen ums Leben, 546 gelten als vermisst. Unter den Vermissten in der Region befinden sich der Regierung in Peking zufolge zudem 261 Ausländer aus 23 Staaten. China führt den Gletscherabbruch auf die langfristigen Folgen der Erderwärmung zurück. Der chinesische Außenminister Wang Yi sprach in einem Telefonat mit seinem nepalesischen Kollegen von der schwersten grenzüberschreitenden Katastrophe der vergangenen Jahre.

(Bericht von Sahana Bajracharya ⁠in Chitwan, Nepal, Gopal Sharma in Kathmandu, Adnan Abidi in Trishuli, Laurie Chen and Ethan Wang in Peking und Bipasha DeyBearbeitet von Aftab Ahmed und Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)