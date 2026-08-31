Was bewegt die Aktie?

Raymond James nennt für Nvidia ein Kursziel von 515 Dollar. Dieses Ziel impliziert, dass die gesamte Marktkapitalisierung von rund fünf bis auf zwölf Billionen Dollar steigt.

Übliche Zwölf-Monats-Kursziele bilden eine solche Dimension nur schwer ab, weil der Weg dorthin Zeit braucht. Die Grundlage bleibt die außergewöhnlich starke Nachfrage.

Nvidia ist für das laufende Jahr und zum Teil bereits für das kommende Jahr weitgehend ausverkauft. Das Pricing bleibt dynamisch. Gleichzeitig hob Nvidia die eigene Umsatzwachstumsprognose von 45 auf 70 Prozent an. Das Unternehmen wächst nicht langsamer, weil die Nachfrage fehlt, sondern weil die Produktion nicht schneller hochgefahren werden kann.

Der Kurs reagierte dennoch schwach. Nach einer ersten positiven Bewegung nach den Zahlen fiel die Aktie wieder um rund fünf Prozent. Gleichzeitig stiegen die Gewinnerwartungen. Dadurch sank das Kurs/Gewinn-Verhältnis für die kommenden zwölf Monate auf etwa 18. Das Price-Earnings-to-Growth-Verhältnis liegt bei rund 0,37.

Charttechnik

Die erwartete schnelle Bewegung in Richtung 240 Dollar blieb aus. Stattdessen läuft die Aktie in das 50-Prozent-Retracement der ersten Reaktion zurück. Möglich ist ein Gap Close oder ein erneuter Halt im Bereich um 210 Dollar.

Martins Einschätzung

Nvidia bleibt trotz schwacher Kursreaktion außergewöhnlich attraktiv. Die Aktie braucht manchmal längere Seitwärtsphasen, bis die guten Nachrichten stark genug wirken. Ein ähnliches Muster zeigte sich bereits nach dem früheren Rücksetzer unter 90 Dollar.