Ölpreise steigen deutlich - Militärschläge im Iran-Krieg verschärfen Spannungen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag nach einer Eskalation der Lage im Nahen Osten mit gegenseitigen Militärschlägen der USA und des Iran deutlich gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im November wurde bei 91,17 US-Dollar gehandelt und damit etwa zwei Prozent höher als am Freitag. Zeitweise stieg die Notierung bis auf 91,52 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit einer Woche.

Eine Verhandlungslösung für ein Ende des Iran-Kriegs dürfte durch die jüngsten gegenseitigen Angriffe erschwert werden, heißt es in einer Einschätzung vom Handelshaus Pepperstone. Allerdings habe sich der Preisanstieg am Ölmarkt in Grenzen gehalten. "Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es wenig Neigung zu geben, den Rohölpreis signifikant nach oben zu treiben", schreiben die Experten.

Erstmals seit etwa einem Monat haben die US-Streitkräfte wieder Ziele im Iran angegriffen. Die USA nahmen zwei Raketenabschussrampen in der Nähe der Straße von Hormus ins Visier, wie verschiedene Medien unter Berufung auf einen US-Beamten berichteten. Der Iran reagierte umgehend mit Vergeltungsangriffen auf Stützpunkte des US-Militärs. Darüber hinaus berichteten iranische Medien, dass ein nicht identifizierter Tanker, der die südliche Route der Straße von Hormus passieren wollte, am frühen Montag von zwei Minen getroffen worden sei.

Der Iran-Krieg hatte die Ölpreise im Frühjahr stark nach oben getrieben. Zeitweise hatte Rohöl der Sorte Brent mehr als 120 Dollar je Barrel gekostet. Nachdem die Notierungen im Frühsommer mit der Aussicht auf ein Ende des Kriegs vorübergehend bis auf 70 Dollar gefallen waren, sind sie zuletzt wieder gestiegen, nachdem sich eine Verhandlungslösung weiterhin nicht abzeichnet./jkr/jsl/he