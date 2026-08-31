Nach dem Rekordhoch im Dax vom Freitag lassen es Anleger zu Beginn der neuen Woche zunächst ruhiger angehen. Steigende Ölpreise und höhere Zinssignale des Fed-Chefs auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole sorgen für etwas Zurückhaltung. In London wird am Montag zudem nicht gehandelt.

Eine Stunde vor dem Handelsbeginn auf Xetra signalisiert der XDax eine Eröffnung von 26.525 Punkten, 0,2 Prozent unterhalb des Schlusskurses vom Freitag. Vergangene Woche hatte er zwischenzeitlich mit 26.618 Punkten eine neue Bestmarke gesetzt und sein Jahresplus dabei auf fast neun Prozent erhöht.

Nach dem europäischen Handelsende hatten jedoch bereits die US-Indizes ins Minus gedreht und am Morgen verloren auch die asiatischen Börsen. Es belasten insbesondere wieder deutlich höhere Ölpreise.

Leichte Verluste am US-Markt am Freitag

Hinweise des US-Notenbankchefs auf eine mögliche Zinserhöhung haben den New Yorker Aktienmarkt am Freitag nur mäßig belastet. Etwas unter Druck gerieten vor allem die Kurse an der Tech-Börse Nasdaq. Der schon zuvor schwächelnde Auswahlindex Nasdaq 100 schloss 0,7 Prozent tiefer mit 29.433,43 Punkten.

Am Vortag hatten ihn der starke Ausblick des Chipriesen Nvidia und weitere positive Unternehmensnachrichten noch deutlich nach oben gezogen. Auf Wochensicht verzeichnete das Tech-Barometer ein Plus von 0,4 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich nur um 0,25 Prozent auf 7.712 Punkte bergab. Noch besser hielt sich der Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Kursrückgang um 0,02 Prozent auf 53.560 Punkte, was einem Wochengewinn von 0,7 Prozent entspricht.

US-Aktienmärkte am Freitag

Vorgaben aus Asien sind schwach

Steigende Ölpreise und schwache US-Vorgaben haben die asiatischen Aktienmärkte zum Wochenstart belastet. Die Abschläge hielten sich kurz vor Handelsende allerdings in Grenzen. So verlor der japanische Leitindex rund eine Stunde vor Handelsende nur noch rund ein halbes Prozent, nachdem er zum Start in die Woche noch mehr als zwei Prozent nachgegeben hatte. In China und Hongkong ging es im späten Handel ebenfalls leicht nach unten.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 66.086 –0,48 Prozent Hang Seng 24.455 –0,51 Prozent CSI 300 4.598 –0,24 Prozent Kospi 6.778 -0,16 Prozent

Anleihemärkte Freitag im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 123,54 +0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,29 +0,019 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,72 –0,006 Prozentpunkte

Devisenmärkte Freitag im Überblick

Rohölmärkte Freitag im Überblick

Sorte Kurs Veränderung Brent 90,43 Dollar +1,12 Dollar WTI 85,52 Dollar +2,12 Dollar

Umstufungen von Aktien

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 1,90 (2,70) EUR - 'NEUTRAL'

MIZUHO STARTET AIR LIQUIDE MIT 'OUTPERFORM'

(mit Material von dpa-AFX)

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