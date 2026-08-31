Vorbörse 31.08.2026

Ölpreise und Zinsen belasten Dax nur leicht

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Nach dem Rekordhoch im Dax vom Freitag lassen es Anleger zu Beginn der neuen Woche zunächst ruhiger angehen. Steigende Ölpreise und höhere Zinssignale des Fed-Chefs auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole sorgen für etwas Zurückhaltung. In London wird am Montag zudem nicht gehandelt.

Eine Stunde vor dem Handelsbeginn auf Xetra signalisiert der XDax eine Eröffnung von 26.525 Punkten, 0,2 Prozent unterhalb des Schlusskurses vom Freitag. Vergangene Woche hatte er zwischenzeitlich mit 26.618 Punkten eine neue Bestmarke gesetzt und sein Jahresplus dabei auf fast neun Prozent erhöht.

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Nach dem europäischen Handelsende hatten jedoch bereits die US-Indizes ins Minus gedreht und am Morgen verloren auch die asiatischen Börsen. Es belasten insbesondere wieder deutlich höhere Ölpreise.

Leichte Verluste am US-Markt am Freitag

Hinweise des US-Notenbankchefs auf eine mögliche Zinserhöhung haben den New Yorker Aktienmarkt am Freitag nur mäßig belastet. Etwas unter Druck gerieten vor allem die Kurse an der Tech-Börse Nasdaq. Der schon zuvor schwächelnde Auswahlindex Nasdaq 100 schloss 0,7 Prozent tiefer mit 29.433,43 Punkten.

Am Vortag hatten ihn der starke Ausblick des Chipriesen Nvidia und weitere positive Unternehmensnachrichten noch deutlich nach oben gezogen. Auf Wochensicht verzeichnete das Tech-Barometer ein Plus von 0,4 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich nur um 0,25 Prozent auf 7.712 Punkte bergab. Noch besser hielt sich der Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Kursrückgang um 0,02 Prozent auf 53.560 Punkte, was einem Wochengewinn von 0,7 Prozent entspricht.

US-Aktienmärkte am Freitag

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones53.560–0,02 Prozent
S&P 5007.712–0,25 Prozent
Nasdaq 10029.433–0,70 Prozent

Vorgaben aus Asien sind schwach

Steigende Ölpreise und schwache US-Vorgaben haben die asiatischen Aktienmärkte zum Wochenstart belastet. Die Abschläge hielten sich kurz vor Handelsende allerdings in Grenzen. So verlor der japanische Leitindex rund eine Stunde vor Handelsende nur noch rund ein halbes Prozent, nachdem er zum Start in die Woche noch mehr als zwei Prozent nachgegeben hatte. In China und Hongkong ging es im späten Handel ebenfalls leicht nach unten.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22566.086–0,48 Prozent
Hang Seng24.455–0,51 Prozent
CSI 3004.598–0,24 Prozent
Kospi6.778-0,16 Prozent

Anleihemärkte Freitag im Überblick

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future123,54+0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,29+0,019 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,72–0,006 Prozentpunkte

Devisenmärkte Freitag im Überblick

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1591+0,07 Prozent
Dollar in Yen159,78–0,20 Prozent
Euro in Yen185,20–0,13 Prozent
Bitcoin in Dollar (Montagmorgen)77.819+0,15 Prozent

Rohölmärkte Freitag im Überblick

SorteKursVeränderung
Brent90,43 Dollar+1,12 Dollar
WTI85,52 Dollar+2,12 Dollar

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