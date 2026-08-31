Österreich verlängert Benzinpreisbremse bis Ende September

Wien, ⁠31. Aug (Reuters) - Die österreichische Regierung verlängert die sogenannte Benzinpreisbremse in reduzierter Form um einen weiteren Monat. Die Senkung der Mineralölsteuer um 1,9 ‌Cent pro Liter gelte nun bis Ende September, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag in Wien ⁠mit. ⁠Zudem bleibe die Vorgabe bestehen, dass sinkende Großhandelspreise rasch an die Autofahrer weitergegeben werden müssen. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) betonte, dauerhafte Eingriffe in den Markt seien der falsche ‌Weg. Die Obergrenze für die ‌Gewinnmargen der Tankstellenbetreiber bleibe daher weiterhin ausgesetzt.

Ursprünglich war die Preisbremse im April eingeführt worden, um ⁠die Verbraucher vor den gestiegenen Ölpreisen infolge des ‌Nahost-Konflikts zu schützen. Damals ⁠umfasste sie neben der Steuersenkung auch einen Margeneingriff, was den Preis um insgesamt zehn Cent pro Liter drückte. Die ‌rechte Oppositionspartei FPÖ ⁠kritisierte die Maßnahme als "Verhöhnung der ⁠Autofahrer" und forderte stattdessen Steuersenkungen, die den Sprit um 40 Cent verbilligen würden. Die Drei-Parteien-Koalition aus konservativer ÖVP, sozialdemokratischer SPÖ und liberalen Neos entscheidet monatlich über eine Verlängerung der Maßnahme.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)