Österreichs Oberlandesgerichte warnen vor Politisierung der Justiz

Wien, 31. ⁠Aug (Reuters) - Gegen die geplante Justizreform in Österreich formiert sich massiver Widerstand. Die Spitzen der vier Oberlandesgerichte (OLG) lehnten den Gesetzentwurf zur Einrichtung einer neuen Bundesstaatsanwaltschaft am Montag entschieden ab. Die Pläne öffneten ein Einfallstor ‌für politische Interventionen und beeinträchtigten die Gewaltenteilung, teilten die Gerichte in Wien, Graz, Linz und Innsbruck mit. Kritisch sehen sie ⁠vor allem ⁠die geplante parlamentarische Kontrolle der neuen Behörde, die nach den Entwürfen auch laufende Ermittlungsverfahren umfassen soll. Deren Kontrolle falle im Sinne der Gewaltenteilung ausschließlich in die Zuständigkeit unabhängiger Gerichte, argumentierten die OLG-Präsidenten. Zudem drohe der Auswahlprozess für die Führungsspitze der neuen ‌Behörde zum parteipolitischen Spielball zu werden.

Zuvor hatten ‌bereits die Generalprokuratur als höchste Staatsanwaltschaft des Landes sowie die Oberstaatsanwaltschaft Wien vor dem Vorhaben gewarnt. Sie befürchten, dass die neue Behörde ⁠durch unklare Zuständigkeiten und zu wenig Personal überlastet werde. Die Staatsanwaltschaften ‌bemängelten übereinstimmend die geplante Führungsstruktur mit ⁠kurzen, rotierenden Amtszeiten sowie mangelnde Expertise in der Auswahlkommission. Die Zusammenlegung der Aufgaben der Generalprokuratur mit der Fachaufsicht über die Staatsanwälte sei ein beispielloses Experiment.

Mit der Reform will ‌die Koalition aus ÖVP, SPÖ ⁠und Neos den Vorwurf politischer ⁠Einflussnahme auf Ermittlungen beenden. Bislang unterstehen die Staatsanwaltschaften dem Justizministerium und sind weisungsgebunden. Künftig soll ein unabhängiges Dreierkollegium die Aufsicht ausüben. Die Regierung verteidigt die stärkere Einbindung des Parlaments als notwendige Balance. Die parlamentarische Begutachtungsfrist für den Gesetzentwurf endet am heutigen Montag. Zwar befürworten die Justizvertreter grundsätzlich das Ziel einer weisungsfreien Spitze, der vorliegende Entwurf verfehle dies jedoch.

(Bericht von Alexandra ⁠Schwarz-Goerlich, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)