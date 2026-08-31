Österreichs Wettbewerbshüter ermitteln gegen Essenslieferdienste

Reuters · Uhr
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Wien, ⁠31. Aug (Reuters) - In Österreich hat der Staat Ermittlungen wegen des Verdachts des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung durch Online-Essenslieferplattformen aufgenommen. Eine Branchenuntersuchung habe eine ‌hohe Marktkonzentration und eine zunehmende Abhängigkeit vieler Restaurants von den dominierenden Anbietern Foodora und Lieferando ⁠offengelegt, teilte ⁠die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) am Montag mit. "Problematisch wird es jedoch, wenn sich die Marktmacht einzelner Plattformen so verfestigt, dass das Gleichgewicht im Wettbewerb verloren geht", sagte BWB-Generaldirektorin Natalie Harsdorf. Eine ‌steigende Abhängigkeit der Restaurants könne ‌sich negativ auf Preise, Angebot und die Arbeitsbedingungen der Zusteller auswirken.

Nach Angaben der Behörde entfallen auf ⁠Foodora rund 50 bis 60 Prozent und auf ‌Lieferando 40 bis 50 ⁠Prozent des österreichischen Marktes. Die befragten Wiener Restaurants erzielten durchschnittlich 25 bis 30 Prozent ihrer Umsätze über Online-Bestellplattformen. Die BWB ‌identifizierte mehrere aus ⁠ihrer Sicht wettbewerbsrelevante Geschäftspraktiken, ⁠darunter Exklusivitätsvereinbarungen mit Restaurants sowie Bestpreisklauseln. Zudem kritisierten befragte Wirte einseitige Vertragsänderungen und Strafzahlungen von bis zu zehn Euro etwa bei längeren Zubereitungszeiten oder stornierten Bestellungen. Für die betroffenen Unternehmen gilt die Unschuldsvermutung.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Reinhard Becker. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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