Original-Research: Cantourage Group SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG

31.08.2026 / 14:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Cantourage Group SE

     Unternehmen:               Cantourage Group SE
     ISIN:                      DE000A3DSV01

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      31.08.2026
     Kursziel:                  10,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Vorstand gibt erstmals konkrete Prognose für GJ 2026 ab - Margen- und
Internationalisierungsstory untermauert

Nur wenige Wochen nach den starken Q2-Zahlen hat der Vorstand von Cantourage
heute erstmals eine konkrete Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026
kommuniziert. Erwartet werden ein Konzernumsatz von 85 bis 95 Mio. EUR sowie
ein konsolidiertes bereinigtes EBITDA von 10 bis 12 Mio. EUR - aus unserer
Sicht ein Beleg für die deutlich gestiegene Ergebnistransparenz und den
klaren Fokus auf Profitabilität, auch wenn die Umsatz-Guidance nach dem
extrem starken Vorjahr unter unseren bisherigen Erwartungen liegt.

[Tabelle]

Umsatzschätzung angepasst, Ergebnisqualität bestätigt: Wir senken unsere
Umsatzprognose 2026e von bislang 100,0 auf 87,0 Mio. EUR (-13,0%).
Ausschlaggebend ist die anhaltende Bereinigung des margenschwachen deutschen
Handelsgeschäfts, die sich bereits in Q2 deutlich zeigte (Umsatz
Deutschland: 10,1 Mio. EUR nach 23,3 Mio. EUR im Vorjahr) und die wir für
H2/26 nur teilweise durch den internationalen Hochlauf in UK und Polen
kompensiert sehen. Unsere EBITDA-Schätzung von 10,9 Mio. EUR bestätigen wir
dagegen unverändert - sie liegt komfortabel innerhalb der neuen
Guidance-Bandbreite und zeigt, dass der strukturelle Margenfortschritt die
Umsatzbereinigung im Heimatmarkt bereits voll kompensiert.

Internationalisierung bleibt zentraler Werttreiber: Laut Unternehmensangaben
entfiel bereits in H1/26 mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes auf das
Ausland, nachdem Deutschland im Vorjahreszeitraum noch für rd. 84% der
Erlöse stand. Der Vorstand rechnet mit einer Fortsetzung der dynamischen
Entwicklung in UK und Polen, während im deutschen Kerngeschäft die
Bereinigung margenschwacher Handelsaktivitäten zugunsten von Eigenmarken,
Premiumprodukten und neuen Produktformaten fortgesetzt wird - konsistent mit
dem im Q2-Bericht skizzierten Strategiewechsel.

Regulatorik als eingepreister, nicht dominanter Faktor: Der Vorstand geht
auf Basis des aktuellen Kenntnisstands von einem nur begrenzten Effekt der
absehbaren regulatorischen Veränderungen im deutschen Markt auf die
Geschäftsentwicklung 2026 aus. Diese Einschätzung deckt sich mit unserer
bisherigen Argumentation, wonach die strukturelle Nachfrage nach
medizinischem Cannabis von den geplanten Anpassungen im Bereich
Versandhandel und Telemedizin nur bedingt berührt wird.

Fazit: Die erstmalige FY26-Guidance bestätigt den mit den Q2-Zahlen
eingeschlagenen Kurs hin zu höherer Ergebnisqualität. Wir bestätigen unsere
Kaufen-Empfehlung und das Kursziel von 10,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=dd3d5de21b3379988d357ce58a17e165

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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