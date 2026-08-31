Original-Research: Delticom AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Delticom AG - von Montega AG

31.08.2026 / 14:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Delticom AG

     Unternehmen:               Delticom AG
     ISIN:                      DE0005146807

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      31.08.2026
     Kursziel:                  5,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

HIT-Feedback und H1-Zahlen: Disziplinierte Preispolitik ermöglicht
Ergebniswachstum

Delticom hat kürzlich den H1-Bericht veröffentlicht und die Guidance
bestätigt. Zudem präsentierte CEO Dr. Andreas Prüfer das Unternehmen auf den
Hamburger Investorentagen.

Rückläufige Top-Line in herausforderndem Umfeld: Das makroökonomische Umfeld
mit hohen Tankpreisen wirkte sich auf die Verbraucherstimmung und die
gefahrene Strecke aus. Marktweite Unsicherheiten führten zudem zu einer
geringen Bevorratung gewerblicher Kunden. Vor diesem Hintergrund steuerte
Delticom die Preise mit dem Fokus auf Profitabilität. Das Bruttowarenvolumen
lag dadurch mit 137,0 Mio. EUR (-12,6% yoy) in Q2 deutlich unter dem
Vorjahr, in dem Delticom mit einem an das Marktumfeld angepassten Waren- und
Preisangebot Wachstumschancen nutzte. Der Q2-Umsatz sank parallel um 12,3%
yoy auf 115,0 Mio. EUR. Auf Halbjahressicht erwirtschaftete das Unternehmen
Erlöse i.H.v. 214,0 Mio. EUR (-9,5% yoy) und befand sich damit auf einem
vergleichbaren Niveau wie 2024.

[Abbildung]

Profitabilitätsfokus zahlt sich aus: Die ergebnisorientierte Preisgestaltung
führte im zweiten Quartal zu einer deutlichen Steigerung der Bruttomarge um
5,6PP auf 27,3%, wodurch auch die H1-Marge auf 24,9% (Vj.: 24,3%) zulegen
konnte. Der Rohertrag sank entsprechend unterproportional um 7,0% yoy auf
53,4 Mio. EUR (exkl. sbE). Das EBITDA stieg auf 5,6 Mio. EUR (H1/25: 5,3
Mio. EUR), wobei sich auch das verbesserte Währungsergebnis (-0,5 Mio. EUR;
Vj.: -1,5 Mio. EUR) positiv auswirkte. Unterhalb des EBITDA erzielte
Delticom ein positives EBIT von 0,9 Mio. EUR (Vj.: -0,6 Mio. EUR), nachdem
eine außerplanmäßige Abschreibung das Vorjahresergebnis belastet hatte.

Strafzölle auf China-Reifen beschlossen: Nach langer Prüfung hat die
EU-Kommission Anfang Juli Antidumpingzölle von bis zu 45,3% auf chinesische
Reifen eingeführt. Reduzierte Sätze gibt es i.H.v. 24,4% für kooperierende
Unternehmen und i.H.v. 4,3% für die chinesischen Werke der koreanischen
Hankook-Gruppe. Deren Reifen werden auch von Delticom vertrieben, liegen
u.E. preislich aber deutlich über chinesischen Budget-Reifen. Der Anteil
asiatischer Reifen liegt europaweit bei rund 30% bis 40%. Prozentual dürfte
Delticom mit diesen Marken die höheren Margen verdienen, je verkauftem
Reifen verdient das Unternehmen u.E. an Premiumprodukten hingegen absolut
mehr. Angesichts befürchteter rückwirkender Zölle, die jedoch nicht
eintrafen, wurden China-Importe sowohl von Delticom als auch marktweit
bereits 2025 zurückgefahren. Nach einem deutlichen Import-Rückgang in Q1/26
(Tyres Europe: -29%) dürfte es im zweiten Quartal wieder einen Anstieg der
Importe in die EU gegeben haben, insbesondere aufgrund deutlicher
Volumenanstiege aus Thailand und Vietnam. Diese Alternativen liegen
preislich etwas über dem vorherigen China-Niveau. Produktionen chinesischer
Hersteller im Ausland können bei Umgehungstatbeständen kurzfristig in das
bestehende Zollregime einbezogen werden, während ein eigenständiges
Verfahren gegen ein anderes Ursprungsland deutlich länger dauert.
Anhaltspunkte für solche Verfahren gibt es laut CEO Dr. Prüfer jedoch
aktuell nicht.

KI bereits breit im Einsatz: Auf den Hamburger Investorentagen wurde unter
anderem der Einsatz von Künstlicher Intelligenz thematisiert, den Delticom
bereits früh vorangetrieben hat. Dies betrifft unter anderem die
Dokumentation versendeter Reifen und die Automatisierung des Kundenservices.
Auf der Vertriebsseite werden bereits Kunden über KI-Assistenten gewonnen.
Von den Effizienzgewinnen dürften u.E. aufgrund des Preiswettbewerbs
allerdings perspektivisch die Reifenkäufer profitieren.

Fazit: Delticom behauptet sich in einem anspruchsvollem Umfeld. Wir
bestätigen das Rating und das Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=0f82e6c7eb0cd48c0c386d1a73fb89fe

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Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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