Original-Research: ecotel communication AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: ecotel communication AG - von Sphene Capital GmbH 31.08.2026 / 10:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu ecotel communication AG Unternehmen: ecotel communication AG ISIN: DE0005854343 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 31.08.2026 Kursziel: EUR 23,40 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA RE:SET-Programm zur operativen Stärkung Die Hauptversammlung bestätigte aus unserer Sicht weitgehend das Bild, das sich bereits aus der jüngsten Geschäftsentwicklung angedeutet hat: ecotel befindet sich aktuell weniger in einer klassischen Wachstumsphase als vielmehr in einer Phase der operativen Neuaufstellung. Auf die zentrale kurzfristige Herausforderung, eine stagnierende Umsatzentwicklung, kontert das Unternehmen mit Fortschritten bei der Verbesserung der Ergebnisqualität, insbesondere durch das sogenannte RE:SET-Programm. Dieses setzt an mehreren Stellen gleichzeitig an: An einer verbesserten Unternehmenssteuerung und einem detaillierteren Reporting, insbesondere hinsichtlich verlorener Kunden, an der Migration des bisherigen easybell-/"eco World"-Geschäfts, an der Stabilisierung des B2B-Geschäfts sowie an einer stärkeren Positionierung als Komplettanbieter. Weitere Schwerpunkte liegen auf FTTH, Ethernet, ecotel cloud.phone und einer gezielteren strategischen Ressourcenallokation. Aus unserer Sicht ist insbesondere die stärkere Transparenz über Kundenabwanderung von Bedeutung: In einem Geschäft mit relativ hohen wiederkehrenden Erlösen trägt bereits eine moderate Verbesserung von Churn und Kundenbindung dazu bei, einen spürbaren Ergebnishebel zu entfalten. Gleichzeitig deutet die Betonung der Ressourcenallokation darauf hin, dass ecotel die historisch relativ breite Produkt- und Prozesslandschaft stärker standardisiert. Dies wird durch die Aussagen zum lösungsorientierten Geschäft deutlich: Standardisierung, verbesserte Abfragestrukturen und eine schnellere Bearbeitung von Kundenanfragen sollen den Ressourceneinsatz reduzieren und zugleich Geschwindigkeit sowie Servicequalität und Kundenorientierung verbessern. Unter dem Stichwort "Unified Operations" sollen die von Servicemitarbeitern benötigten Daten besser im System verfügbar werden. Dieser Strategiepunkt ist nach unserer Einschätzung von besonderer Bedeutung, als sich daraus mittelfristig sowohl niedrigere operative Kosten als auch - aufgrund der verbesserten Kostenstruktur - eine höhere Skalierbarkeit mit überproportionalem Ergebnishebel einstellen dürften. Die langfristigen Ertragsperspektiven werden nach unserer Einschätzung am besten in einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell widerspiegelt, das wir daher für die Bewertung der Aktien der ecotel communication verwenden. Wir errechnen ein unverändertes Kursziel von EUR 23,40 je Aktie. Vor dem Hintergrund eines von uns im Base-Case-Szenario auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurssteigerungspotenzials von 229,6% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der ecotel communication AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=8b4893ece3cf4e793d43fd56f6191840

Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=e6cdf079-a510-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2390972 31.08.2026 CET/CEST °