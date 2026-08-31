Original-Research: ecotel communication AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

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Original-Research: ecotel communication AG - von Sphene Capital GmbH

31.08.2026 / 10:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu ecotel communication AG

     Unternehmen:               ecotel communication AG
     ISIN:                      DE0005854343

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      31.08.2026
     Kursziel:                  EUR 23,40 (unverändert)
     Kursziel auf Sicht von:    24 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler, CEFA

RE:SET-Programm zur operativen Stärkung

Die Hauptversammlung bestätigte aus unserer Sicht weitgehend das Bild, das
sich bereits aus der jüngsten Geschäftsentwicklung angedeutet hat: ecotel
befindet sich aktuell weniger in einer klassischen Wachstumsphase als
vielmehr in einer Phase der operativen Neuaufstellung. Auf die zentrale
kurzfristige Herausforderung, eine stagnierende Umsatzentwicklung, kontert
das Unternehmen mit Fortschritten bei der Verbesserung der Ergebnisqualität,
insbesondere durch das sogenannte RE:SET-Programm. Dieses setzt an mehreren
Stellen gleichzeitig an: An einer verbesserten Unternehmenssteuerung und
einem detaillierteren Reporting, insbesondere hinsichtlich verlorener
Kunden, an der Migration des bisherigen easybell-/"eco World"-Geschäfts, an
der Stabilisierung des B2B-Geschäfts sowie an einer stärkeren Positionierung
als Komplettanbieter. Weitere Schwerpunkte liegen auf FTTH, Ethernet, ecotel
cloud.phone und einer gezielteren strategischen Ressourcenallokation. Aus
unserer Sicht ist insbesondere die stärkere Transparenz über
Kundenabwanderung von Bedeutung: In einem Geschäft mit relativ hohen
wiederkehrenden Erlösen trägt bereits eine moderate Verbesserung von Churn
und Kundenbindung dazu bei, einen spürbaren Ergebnishebel zu entfalten.
Gleichzeitig deutet die Betonung der Ressourcenallokation darauf hin, dass
ecotel die historisch relativ breite Produkt- und Prozesslandschaft stärker
standardisiert. Dies wird durch die Aussagen zum lösungsorientierten
Geschäft deutlich: Standardisierung, verbesserte Abfragestrukturen und eine
schnellere Bearbeitung von Kundenanfragen sollen den Ressourceneinsatz
reduzieren und zugleich Geschwindigkeit sowie Servicequalität und
Kundenorientierung verbessern. Unter dem Stichwort "Unified Operations"
sollen die von Servicemitarbeitern benötigten Daten besser im System
verfügbar werden. Dieser Strategiepunkt ist nach unserer Einschätzung von
besonderer Bedeutung, als sich daraus mittelfristig sowohl niedrigere
operative Kosten als auch - aufgrund der verbesserten Kostenstruktur - eine
höhere Skalierbarkeit mit überproportionalem Ergebnishebel einstellen
dürften. Die langfristigen Ertragsperspektiven werden nach unserer
Einschätzung am besten in einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell
widerspiegelt, das wir daher für die Bewertung der Aktien der ecotel
communication verwenden. Wir errechnen ein unverändertes Kursziel von EUR
23,40 je Aktie. Vor dem Hintergrund eines von uns im Base-Case-Szenario auf
Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurssteigerungspotenzials von 229,6%
bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der ecotel communication AG.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=8b4893ece3cf4e793d43fd56f6191840

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=e6cdf079-a510-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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