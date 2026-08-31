Original-Research: Electro Optic Systems Holdings Ltd. (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Electro Optic Systems Holdings Ltd. - von Montega AG

31.08.2026 / 17:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Electro Optic Systems Holdings Ltd.

     Unternehmen:               Electro Optic Systems Holdings Ltd.
     ISIN:                      AU000000EOS8

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      31.08.2026
     Kursziel:                  16,00 AUD
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach; Nicklas Frers

HIT Feedback: Starkes H1 und deutliche operative Verbesserung - Guidance
angehoben

Am 24. August veröffentlichte Electro Optic Systems (EOS) überzeugende
Halbjahreszahlen für 2026 und kündigte eine Anhebung der Guidance an. Zwei
Tage später, am 26. August, präsentierte CEO Dr. Andreas Schwer das
Unternehmen auf den Hamburger Investorentagen (HIT). Sowohl die operativen
Kennzahlen als auch die Strategie trafen auf der Konferenz auf ein
außerordentlich starkes Investoreninteresse.

[Tabelle]

Beschleunigte Auslieferungen und deutlicher operativer Hebel: Die starke
Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr ist insbesondere auf die beschleunigte
Auslieferung von RWS-Systemen zurückzuführen. Vor dem Hintergrund der
anhaltenden Konflikte im Nahen Osten haben Kunden ihre bestehenden
Bestellungen teilweise früher abgerufen, was zu einer deutlich höheren
Aktivität führte. Gleichzeitig hat sich der Auftragsbestand weiter erhöht
und lag Ende Juni bei einem Rekordwert von 846 Mio. AUD. Besonders positiv
werten wir die Entwicklung des bereinigten EBITDA. Nach einem Verlust von
14,9 Mio. AUD im Vorjahr erzielte EOS nun 21,6 Mio. AUD bzw. eine Marge von
rund 12,8%. Dies verdeutlicht das erhebliche Skalierungspotenzial des
Geschäftsmodells, sobald die vorhandenen Produktionskapazitäten stärker
ausgelastet werden.

Das ausgewiesene EBITDA wurde hingegen durch Sondereffekte von insgesamt
rund 44 Mio. AUD erheblich belastet. Wesentlicher Faktor war eine nicht
zahlungswirksame Neubewertung der Kaufpreisverbindlichkeit aus der
MARSS-Akquisition von 34,0 Mio. AUD, die aufgrund des gestiegenen
EOS-Aktienkurses anfiel. Hinzu kamen rund 10,2 Mio. AUD an einmaligen
Transaktionskosen. Diese Effekte dürften jedoch einmaliger Natur sein.

HIT Feedback - Großes Investoreninteresse und visibles Auftragsbuch: Der
Auftritt auf den Hamburger Investorentagen stieß auf ein außerordentlich
starkes Investoreninteresse und unterstrich die technologische
Alleinstellung von EOS. Laut Management soll das Orderbuch noch im laufenden
Jahr die Marke von 1,0 Mrd. AUD überschreiten. Zudem verdichtet sich die
Sichtbarkeit für potenzielle Neu- und Folgeaufträge in der kurz- und
mittelfristigen Planung. Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist die
erfolgreiche Integration von MARSS. Die KI-gestützte
Command-and-Control-Software (NiDAR C2) transformiert EOS zum
System-Prime-Integrator im Bereich der Drohnenabwehr (C-UAS). Unterstrichen
wird die Technologieführerschaft zudem durch anstehende Branchen-Events. Im
kommenden März wird EOS auf der DSEI-Germany in Hannover vertreten sein und
dort sein innovatives laserbasiertes Space-Control-System präsentieren.

Ausblick: Die Anhebung der Guidance für das EOS-Basisgeschäft von 280-300
Mio. AUD exkl. MARSS auf 360-400 Mio. AUD inkl. MARSS bestätigt die hohe
Visibilität aus dem bestehenden Auftragsbestand. Wir erhöhen unsere
Umsatzprognose für 2026 deutlich und positionieren uns nun im mittleren
Bereich der neuen Guidance. Gleichzeitig berücksichtigen wir weiterhin die
angespannte Situation in den globalen Lieferketten, die insbesondere bei
einzelnen Komponenten zu Verzögerungen bei Produktion und Auslieferung
führen kann. Entsprechend bleiben wir bei unseren Prognosen für die
kommenden Jahre etwas vorsichtiger als es der Rekord-Auftragsbestand auf den
ersten Blick nahelegen würde. Zudem erhöhen wir unsere Annahmen für die
Personalkosten ab 2027, um der deutlichen Steigerung in H1 sowie den
zusätzlichen Kosten im Zuge der MARSS-Akquisition Rechnung zu tragen.

Fazit: Die H1-Zahlen unterstreichen die zunehmende operative Skalierung von
EOS und bestätigen unsere positive Einschätzung der strukturellen
Wachstumsperspektiven. Der Rekord-Auftragsbestand bietet eine hohe
Visibilität, während die deutlich positive bereinigte EBITDA-Marge das
Margenpotenzial des Geschäftsmodells demonstriert. Trotz weiterhin
bestehender Risiken durch die Lieferkettensituation sehen wir die operative
Entwicklung klar auf Kurs und bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit
einem Kursziel von 16,00 AUD.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.


Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=2ca8bd412f1586aa457296693fd2134f

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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