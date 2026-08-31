Original-Research: Electro Optic Systems Holdings Ltd. (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Electro Optic Systems Holdings Ltd. - von Montega AG 31.08.2026 / 17:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Electro Optic Systems Holdings Ltd. Unternehmen: Electro Optic Systems Holdings Ltd. ISIN: AU000000EOS8 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 31.08.2026 Kursziel: 16,00 AUD Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach; Nicklas Frers HIT Feedback: Starkes H1 und deutliche operative Verbesserung - Guidance angehoben Am 24. August veröffentlichte Electro Optic Systems (EOS) überzeugende Halbjahreszahlen für 2026 und kündigte eine Anhebung der Guidance an. Zwei Tage später, am 26. August, präsentierte CEO Dr. Andreas Schwer das Unternehmen auf den Hamburger Investorentagen (HIT). Sowohl die operativen Kennzahlen als auch die Strategie trafen auf der Konferenz auf ein außerordentlich starkes Investoreninteresse. [Tabelle] Beschleunigte Auslieferungen und deutlicher operativer Hebel: Die starke Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr ist insbesondere auf die beschleunigte Auslieferung von RWS-Systemen zurückzuführen. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Konflikte im Nahen Osten haben Kunden ihre bestehenden Bestellungen teilweise früher abgerufen, was zu einer deutlich höheren Aktivität führte. Gleichzeitig hat sich der Auftragsbestand weiter erhöht und lag Ende Juni bei einem Rekordwert von 846 Mio. AUD. Besonders positiv werten wir die Entwicklung des bereinigten EBITDA. Nach einem Verlust von 14,9 Mio. AUD im Vorjahr erzielte EOS nun 21,6 Mio. AUD bzw. eine Marge von rund 12,8%. Dies verdeutlicht das erhebliche Skalierungspotenzial des Geschäftsmodells, sobald die vorhandenen Produktionskapazitäten stärker ausgelastet werden. Das ausgewiesene EBITDA wurde hingegen durch Sondereffekte von insgesamt rund 44 Mio. AUD erheblich belastet. Wesentlicher Faktor war eine nicht zahlungswirksame Neubewertung der Kaufpreisverbindlichkeit aus der MARSS-Akquisition von 34,0 Mio. AUD, die aufgrund des gestiegenen EOS-Aktienkurses anfiel. Hinzu kamen rund 10,2 Mio. AUD an einmaligen Transaktionskosen. Diese Effekte dürften jedoch einmaliger Natur sein. HIT Feedback - Großes Investoreninteresse und visibles Auftragsbuch: Der Auftritt auf den Hamburger Investorentagen stieß auf ein außerordentlich starkes Investoreninteresse und unterstrich die technologische Alleinstellung von EOS. Laut Management soll das Orderbuch noch im laufenden Jahr die Marke von 1,0 Mrd. AUD überschreiten. Zudem verdichtet sich die Sichtbarkeit für potenzielle Neu- und Folgeaufträge in der kurz- und mittelfristigen Planung. Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist die erfolgreiche Integration von MARSS. Die KI-gestützte Command-and-Control-Software (NiDAR C2) transformiert EOS zum System-Prime-Integrator im Bereich der Drohnenabwehr (C-UAS). Unterstrichen wird die Technologieführerschaft zudem durch anstehende Branchen-Events. Im kommenden März wird EOS auf der DSEI-Germany in Hannover vertreten sein und dort sein innovatives laserbasiertes Space-Control-System präsentieren. Ausblick: Die Anhebung der Guidance für das EOS-Basisgeschäft von 280-300 Mio. AUD exkl. MARSS auf 360-400 Mio. AUD inkl. MARSS bestätigt die hohe Visibilität aus dem bestehenden Auftragsbestand. Wir erhöhen unsere Umsatzprognose für 2026 deutlich und positionieren uns nun im mittleren Bereich der neuen Guidance. Gleichzeitig berücksichtigen wir weiterhin die angespannte Situation in den globalen Lieferketten, die insbesondere bei einzelnen Komponenten zu Verzögerungen bei Produktion und Auslieferung führen kann. Entsprechend bleiben wir bei unseren Prognosen für die kommenden Jahre etwas vorsichtiger als es der Rekord-Auftragsbestand auf den ersten Blick nahelegen würde. Zudem erhöhen wir unsere Annahmen für die Personalkosten ab 2027, um der deutlichen Steigerung in H1 sowie den zusätzlichen Kosten im Zuge der MARSS-Akquisition Rechnung zu tragen. Fazit: Die H1-Zahlen unterstreichen die zunehmende operative Skalierung von EOS und bestätigen unsere positive Einschätzung der strukturellen Wachstumsperspektiven. Der Rekord-Auftragsbestand bietet eine hohe Visibilität, während die deutlich positive bereinigte EBITDA-Marge das Margenpotenzial des Geschäftsmodells demonstriert. Trotz weiterhin bestehender Risiken durch die Lieferkettensituation sehen wir die operative Entwicklung klar auf Kurs und bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 16,00 AUD. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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