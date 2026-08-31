Original-Research: Erlebnis Akademie AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen
    ^
Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH

31.08.2026 / 08:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG

     Unternehmen:               Erlebnis Akademie AG
     ISIN:                      DE0001644565

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      31.08.2026
     Kursziel:                  EUR 10,60 (bislang: EUR 10,70)
     Kursziel auf Sicht von:    24 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler, CEFA

Aufholjagd im dritten Quartal

Per Saldo lieferte der Bericht zum ersten Halbjahr 2026 ein zweigeteiltes
Bild. Die ausgewiesenen Halbjahreszahlen liegen deutlich unter den
Vorjahreswerten, andererseits fallen die Daten seit Juli deutlich besser aus
und sprechen aus unserer Sicht dafür, dass ein relevanter Teil der
Halbjahresschwäche wetterbedingt und temporär gewesen ist. Hinzu kommt, dass
sich im ersten Halbjahr 2026 die rechnerische Monetarisierung je Besucher
nach unseren Berechnungen gegenüber dem Vorjahr um 12,7% auf EUR 14,83 (Vj.:
EUR 13,16) verbessert hat. Preisanpassungen, Zusatzangebote und ein
veränderter Standortmix, Gastronomie sowie Merchandising konnten also einen
erheblichen Teil des Frequenzrückgangs kompensieren. Nach unserer
Einschätzung ist dieser Trend für die weitere Ergebnisentwicklung der eak
von wesentlicher Bedeutung, da eine Rückkehr der Besucherzahlen auf das
Vorjahresniveau bei einem gleichzeitig höheren Erlösniveau je Besucher einen
überproportionalen Ergebnishebel zur Folge hätte. Das Management hat seine
Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2026e im Halbjahresbericht
aufrechterhalten. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der
Erlebnis Akademie, passen unser aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell
ermitteltes Kursziel aber leicht auf EUR 10,60 von bislang: EUR 10,70 je
Aktie (Base-Case-Szenario) an.

Erlebnis Akademie ist im traditionell saisonal schwächeren ersten Halbjahr
mit einem spürbaren Umsatz- und Ergebnisrückgang in das Geschäftsjahr 2026
gestartet. Der Konzernumsatz verringerte sich in den ersten sechs Monaten um
4,6% auf EUR 8,7 Mio. nach EUR 9,1 Mio. im H1/2025, das EBITDA sank auf EUR
-0,6 Mio. von EUR 0,4 Mio. und das EBIT auf EUR -3,2 Mio. von EUR -2,2 Mio.
Auslöser dieser Entwicklung waren Angabe gemäß insbesondere eine höhere
Anzahl witterungsbedingter Schließtage (+32 Tage YoY), der Anstieg des
Mindestlohns in Deutschland und planmäßig höhere
Instandhaltungsaufwendungen. Hinzu kamen außerplanmäßige Wartungsarbeiten an
der Seilbahn zum österreichischen Standort im Salzkammergut sowie die
europaweite extreme Hitzewelle. Dabei belasteten die Schließungen gerade
jene Monate, in denen die inzwischen an mehreren Standorten eingesetzten
Winterilluminationen zusätzliche Besucher anziehen hätten sollen. Das
schwache erste Halbjahr 2026 ist deshalb nach unserer Einschätzung zumindest
teilweise auf exogene Effekte zurückzuführen und dürfte die zugrunde
liegende Nachfrage nach den Erlebnisangeboten negativ verzerrt haben, was
auch durch die nach Unternehmensangeben positive Entwicklung von Juli bis
Mitte August bzw. im bisherigen dritten Quartal 2026e nahegelegt wird.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=ee00abc4a71cae0f9d61e9fafd3eff7a

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=ebb3089a-a4fe-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2390702 31.08.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Erlebnis Akademie

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegengestern, 06:30 Uhr · Acatis
Blockbuster-Spiel kommt im November
So wichtig ist GTA VI für die Take-Two-Aktie29. Aug. · onvista
Bundesligasaison startet am Wochenende
Wieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nicht28. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen