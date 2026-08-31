Original-Research: FamiCord AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: FamiCord AG - von Montega AG 31.08.2026 / 14:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu FamiCord AG Unternehmen: FamiCord AG ISIN: DE000A0BL849 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 31.08.2026 Kursziel: 6,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA Q2 zeigt verbesserten Trend - Bestätigte EBITDA-Guidance am unteren Ende der Spanne u.E. weiterhin realistisch Die FamiCord AG hat jüngst ihre Q2/2026-Zahlen veröffentlicht. Umsatz und EBITDA verbesserten sich im Jahresvergleich leicht, nachdem Q1 noch von einem leichten Rückgang geprägt war. Insgesamt erachten wir die Entwicklung als solide und den Kursverlauf der vergangenen Wochen daher fundamental als nicht nachvollziehbar. [Tabelle] Der Umsatz stieg in Q2 leicht um 0,9% yoy auf 21,7 Mio. EUR (Q2/2025: 21,5 Mio. EUR) und ist damit nach dem Rückgang in Q1 ein moderat positives Signal. Insgesamt blieb die Entwicklung in den Regionen weiterhin sehr unterschiedlich. Dem unverändert schwachen Trend in Süd- und Mitteleuropa stand ein robustes Nachfragewachstum in der GCC-Region und in Hongkong gegenüber, während sich eine stabile Entwicklung auf Rumänien, die Türkei, Großbritannien, Österreich, Litauen und Zypern beschränkte. Darüber hinaus wirkten sich erste Effekte aus den 2025 abgeschlossenen Akquisitionen in Polen,Tschechien und der Slowakei sowie die Ausweitung des CDMO-Geschäfts positiv aus. Der CDMO-Ausbau und die damit einhergehende höhere Kostenbasis zeigten hingegen einen gegenläufigen Effekt im Bruttoergebnis, das mit 12,1 Mio. EUR um 10,0% yoy zurückfiel (Q2/2025: 13,5 Mio. EUR). Dennoch legte das EBITDA im Jahresvergleich um 11,8% auf 2,1 Mio. EUR zu (Q2/2025: 1,8 Mio. EUR), die Marge stieg auf 9,5% (+0,9 PP yoy). Die Verbesserung ist in erster Linie auf die anhaltende Kostendisziplin zurückzuführen, insbesondere auf geringere Marketingaufwendungen infolge der Anpassung an das schwächere Neukundengeschäft. Positiv hervorzuheben ist zudem der operative Cash-Flow von 3,4 MIo. EUR. Guidance bestätigt: Die Gesellschaft hat im Rahmen der Quartalsmitteilung den Ausblick für 2026 mit einem Umsatz von 80-90 Mio. EUR sowie einem EBITDA von 9,0-11,0 Mio. EUR bestätigt. Im Earnings Call bestätigte das Management unsere Einschätzung, wonach das untere Ende der Ergebnisspanne am wahrscheinlichsten ist. Angesichts der Zahlen aus dem zweiten Quartal sowie der leicht positiven Dynamik in der Umsatz- und Ergebnisentwicklung halten wir dies unverändert für realistisch. Zudem dürften die neuen CDMO-Aktivitäten einen zusätzlich positiven Einfluss haben. Zuletzt kam hier ArThec als Kunde hinzu, kurzfristig könnte zudem ein weiterer Neukunde folgen. Fazit: Das zweite Quartal zeigt sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA eine solide Entwicklung. Auch wenn das Unternehmen sein Ertragspotenzial aufgrund verschiedener Faktoren derzeit nicht voll ausspielen kann, sehen wir den jüngsten Kursverlauf in keiner Weise als gerechtfertigt an. Das Unternehmen hat im Call außerdem weitere Maßnahmen zur Kostenoptimierung in Aussicht gestellt, die u.E. der Aktie Impulse verleihen könnten. Wir bestätigen daher Kursziel und Rating und erachten das aktuelle Kursniveau als äußerst attraktiv. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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