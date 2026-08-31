Original-Research: FamiCord AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: FamiCord AG - von Montega AG

31.08.2026 / 14:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu FamiCord AG

     Unternehmen:               FamiCord AG
     ISIN:                      DE000A0BL849

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      31.08.2026
     Kursziel:                  6,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA

Q2 zeigt verbesserten Trend - Bestätigte EBITDA-Guidance am unteren Ende der
Spanne u.E. weiterhin realistisch

Die FamiCord AG hat jüngst ihre Q2/2026-Zahlen veröffentlicht. Umsatz und
EBITDA verbesserten sich im Jahresvergleich leicht, nachdem Q1 noch von
einem leichten Rückgang geprägt war. Insgesamt erachten wir die Entwicklung
als solide und den Kursverlauf der vergangenen Wochen daher fundamental als
nicht nachvollziehbar.

[Tabelle]

Der Umsatz stieg in Q2 leicht um 0,9% yoy auf 21,7 Mio. EUR (Q2/2025: 21,5
Mio. EUR) und ist damit nach dem Rückgang in Q1 ein moderat positives
Signal. Insgesamt blieb die Entwicklung in den Regionen weiterhin sehr
unterschiedlich. Dem unverändert schwachen Trend in Süd- und Mitteleuropa
stand ein robustes Nachfragewachstum in der GCC-Region und in Hongkong
gegenüber, während sich eine stabile Entwicklung auf Rumänien, die Türkei,
Großbritannien, Österreich, Litauen und Zypern beschränkte. Darüber hinaus
wirkten sich erste Effekte aus den 2025 abgeschlossenen Akquisitionen in
Polen,Tschechien und der Slowakei sowie die Ausweitung des CDMO-Geschäfts
positiv aus.

Der CDMO-Ausbau und die damit einhergehende höhere Kostenbasis zeigten
hingegen einen gegenläufigen Effekt im Bruttoergebnis, das mit 12,1 Mio. EUR
um 10,0% yoy zurückfiel (Q2/2025: 13,5 Mio. EUR). Dennoch legte das EBITDA
im Jahresvergleich um 11,8% auf 2,1 Mio. EUR zu (Q2/2025: 1,8 Mio. EUR), die
Marge stieg auf 9,5% (+0,9 PP yoy). Die Verbesserung ist in erster Linie auf
die anhaltende Kostendisziplin zurückzuführen, insbesondere auf geringere
Marketingaufwendungen infolge der Anpassung an das schwächere
Neukundengeschäft. Positiv hervorzuheben ist zudem der operative Cash-Flow
von 3,4 MIo. EUR.

Guidance bestätigt: Die Gesellschaft hat im Rahmen der Quartalsmitteilung
den Ausblick für 2026 mit einem Umsatz von 80-90 Mio. EUR sowie einem EBITDA
von 9,0-11,0 Mio. EUR bestätigt. Im Earnings Call bestätigte das Management
unsere Einschätzung, wonach das untere Ende der Ergebnisspanne am
wahrscheinlichsten ist. Angesichts der Zahlen aus dem zweiten Quartal sowie
der leicht positiven Dynamik in der Umsatz- und Ergebnisentwicklung halten
wir dies unverändert für realistisch. Zudem dürften die neuen
CDMO-Aktivitäten einen zusätzlich positiven Einfluss haben. Zuletzt kam hier
ArThec als Kunde hinzu, kurzfristig könnte zudem ein weiterer Neukunde
folgen.

Fazit: Das zweite Quartal zeigt sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA eine
solide Entwicklung. Auch wenn das Unternehmen sein Ertragspotenzial aufgrund
verschiedener Faktoren derzeit nicht voll ausspielen kann, sehen wir den
jüngsten Kursverlauf in keiner Weise als gerechtfertigt an. Das Unternehmen
hat im Call außerdem weitere Maßnahmen zur Kostenoptimierung in Aussicht
gestellt, die u.E. der Aktie Impulse verleihen könnten. Wir bestätigen daher
Kursziel und Rating und erachten das aktuelle Kursniveau als äußerst
attraktiv.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=2b21dbda3e81aecfa874b1eaf1a43dfd

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
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