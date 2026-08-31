Original-Research: Kapsch TrafficCom AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Kapsch TrafficCom AG - von Montega AG

31.08.2026 / 17:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Kapsch TrafficCom AG

     Unternehmen:               Kapsch TrafficCom AG
     ISIN:                      AT000KAPSCH9

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      31.08.2026
     Kursziel:                  6,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Q1: Kostenmaßnahmen ermöglichen operative Trendwende

Kapsch TrafficCom hat Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres
2026/27 vorgelegt, die sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig im Rahmen
unserer Erwartungen lagen.

[Tabelle]

Verkehrsmanagement und Errichtungsgeschäft treiben Umsatzwachstum: Der
Umsatz stieg auf 105,2 Mio. EUR (+4,7% yoy) und lag damit im Rahmen der
Erwartungen (MONe: 107,6 Mio. EUR, Konsensus: 105,8 Mio. EUR). Getragen
wurde das Wachstum vom Segment Verkehrsmanagement mit Erlösen von 31,8 Mio.
EUR (+18,3% yoy), während das Mautsegment mit 73,4 Mio. EUR (-0,2% yoy) auf
Vorjahresniveau verharrte. Nach Geschäftstypen setzte sich der bereits im
vierten Quartal des Vorjahres sichtbare Aufholeffekt bei den
Errichtungserlösen fort (+22,3% yoy auf 42,0 Mio. EUR), die in beiden
Segmenten deutlich zulegen konnten. Die Betriebserlöse sanken auf 48,0 Mio.
EUR (-4,9% yoy), wobei die dynamische Entwicklung im Verkehrsmanagement
(+19% yoy) Rückgänge bei Mautprojekten nur teilweise kompensieren konnte.
Das Komponentengeschäft blieb mit 15,0 Mio. EUR (-2,6% yoy) auf einem
niedrigen Niveau. Regional verzeichnete Kapsch Zuwächse in allen drei
Regionen (EMEA +2,8% yoy, Americas +5,6% yoy, APAC +13,1% yoy).

Reduzierte Kostenbasis führt zurück in die operative Profitabilität: Das
EBIT belief sich auf 2,3 Mio. EUR nach 21,7 Mio. EUR im Vorjahresquartal,
das den Einmalertrag aus der Einigung bezüglich der Kontrolle der deutschen
Pkw-Maut i.H.v. 23,4 Mio. EUR enthielt. Bereinigt entspricht dies einer
operativen Verbesserung um 4,0 Mio. EUR und bestätigt damit die Wirkung der
im vergangenen Geschäftsjahr eingeleiteten Kostenanpassungen. Unterhalb des
EBITs erzielte Kapsch aufgrund der günstigeren Entwicklung des US-Dollars
ein positives Währungsergebnis i.H.v. 0,2 Mio. EUR (Vj.: -4,5 Mio. EUR). Das
Vorsteuerergebnis belief sich dadurch auf -0,4 Mio. EUR (Vj.: 12,5 Mio.
EUR).

Guidance bestätigt: Für das Gesamtjahr erwartet das Management unverändert
Umsatz und EBIT oberhalb der Vorjahreswerte. Die Fortschritte im
Errichtungsgeschäft bilden u.E. zugleich die Basis für künftige
Betriebsumsätze und je nach Projekt auch für Komponentenverkäufe. Zusätzlich
dürfte sich ein positiver Ergebniseffekt aus der Veräußerung der Mehrheit an
der tolltickets GmbH ergeben, der in Abhängigkeit von dem Closing-Zeitpunkt
auf rund 10 Mio. EUR geschätzt wird. Gegenläufig dürften im weiteren
Jahresverlauf zusätzliche Beratungs- und Finanzierungskosten im Zusammenhang
mit der Ausarbeitung und Umsetzung der Restrukturierungsvereinbarung
anfallen.

Fazit: Kapsch zeigt einen soliden Jahresstart im Rahmen der Erwartungen mit
einer nennenswerten Ergebnisverbesserung. Unabhängig von der operativen
Entwicklung steht jedoch die finale Restrukturierungsvereinbarung im Fokus,
über die bis Mitte September eine Einigung mit den Gläubigern erzielt werden
muss. Mit erfolgreichem Abschluss der Restrukturierung sehen wir angesichts
der Marktposition und der im Verhältnis dazu niedrigen Marktkapitalisierung
deutliches Aufholpotenzial. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das
Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=395c97b770d2dccca8155bba83d2d58f

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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