Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen
    ^
Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG

31.08.2026 / 14:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG

     Unternehmen:               Nynomic AG
     ISIN:                      DE000A0MSN11

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      31.08.2026
     Kursziel:                  30,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach; Nicklas Frers

HIT Feedback: Klare Bestätigung des Turnarounds

Im Rahmen der 16. Hamburger Investorentage zeigte sich der Vorstand der
Nynomic AG weiterhin sehr zuversichtlich bezüglich der operativen Erholung
auf Basis der jüngst vorgelegten H1-Zahlen. Sowohl der kurz- als auch der
mittelfristige Ausblick bestätigen unsere positive Sicht auf den
Investmentcase vollumfänglich.

Halbleiter und Gasmesstechnik als dominierende Wachstumstreiber: Der Fokus
zahlreicher Gespräche lag auf dem Segment Clean Tech, welches aktuell die
höchste operative Dynamik aufweist. Die zentralen Treiber sind hierbei der
Bereich Gasmesstechnik sowie das Halbleitergeschäft. Beide Bereiche haben
zum deutlichen Anstieg des Auftragsbestands auf 63,5 Mio. EUR per H1/2026
beigetragen. Im Halbleiterbereich ist Nynomic mit seinen optischen
Messtechniklösungen entlang wesentlicher Kernprozesse der
Front-End-Fertigung fest bei führenden Equipment-Herstellern integriert. Das
Management stellte erneut klar, dass das Absatzgeschäft auf einer breiten
Basis globaler Chip-Hersteller steht und keineswegs auf einzelne Kunden
reduziert werden kann. Ergänzend profitiert auch die Gasmesstechnik spürbar
vom weltweiten KI-Boom. Die Nachfrage nach Multi-Gas-Sensoren zur
Online-Überwachung von High-Power-Transformatoren zieht stark an, da der
enorme Energiebedarf neuer KI-Rechenzentren die Netzinfrastruktur belastet.

Starkes Orderbook sichert Guidance - Margenpfad zeigt Richtung 15%: Die
operative Visibilität ist dank des hervorragenden Auftragsbestands von 63,5
Mio. EUR (+46% yoy) und einer Book-to-Bill-Ratio von 1,3x in Q2 extrem hoch.
Nach Aussagen des Managements sollen rund 70% dieses Orderbooks noch im
laufenden Geschäftsjahr in Umsatz konvertiert werden. Vor diesem Hintergrund
fühlt sich der Vorstand mit der Jahresguidance von 100 bis 105 Mio. EUR sehr
wohl. Auf der Ergebnisseite macht sich das Effizienzprogramm NyFIT mit
nachhaltigen Einsparungen von rund 5 Mio. EUR p.a. bereits deutlich
bemerkbar und stützt die für 2026 angestrebte EBIT-Marge von 6 bis 8%.
Mittelfristig peilt Nynomic über den anhaltenden operativen Hebel und
Skaleneffekte die Rückkehr zu den historischen Zielmargen von rund 15% an.

Neue Megatrends im Blick - M&A als zusätzlicher Treiber: Neben den aktuellen
Haupttreibern eröffnet Nynomic mit Produkten wie GeoCAL zur Kalibrierung von
Multi-Kamera-Systemen in der Automatisierung und Robotik (u. a. humanoid
robotics) weitere hochmargige Zielmärkte. Zudem ist der mittelfristige
Wachstumspfad (ca. 10% p.a. organic CAGR) in den Zielbildern bis 2028 rein
organisch gerechnet. Angesichts der gestärkten Bilanz (Nettoverschuldung
deutlich reduziert) und der wieder anziehenden M&A-Bereitschaft im Markt
bietet die anorganische Expansion zusätzlichen Upside-Spielraum für die
kommenden Jahre.

Fazit: Der HIT-Auftritt bestätigt eindrucksvoll, dass Nynomic nicht nur
operativ auf den Wachstumspfad zurückgekehrt ist, sondern voll von
strukturellen Trends wie dem Ausbau von KI-Rechenzentren und der weltweiten
Halbleiternachfrage profitiert. Die Kombination aus hoher Umsatzvisibilität
durch das starke Orderbook und der sichtbaren Margenverbesserung untermauert
das Upside-Potenzial der Aktie. Wir bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung
mit einem Kursziel von 30,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=f93169bb50f8641c3e1a99f6a0b1cca1

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=989c55a4-a535-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2391128 31.08.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
NYNOMIC

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegengestern, 06:30 Uhr · Acatis
Blockbuster-Spiel kommt im November
So wichtig ist GTA VI für die Take-Two-Aktie29. Aug. · onvista
Bundesligasaison startet am Wochenende
Wieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nicht28. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen