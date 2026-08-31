Original-Research: PORR AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: PORR AG - von Montega AG

31.08.2026 / 09:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu PORR AG

     Unternehmen:               PORR AG
     ISIN:                      AT0000609607

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      31.08.2026
     Kursziel:                  46,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Stichtagseffekte verschleiern das wirkliche Momentum

PORR hat am 27. August den Halbjahresbericht veröffentlicht. Während die
Ergebnisentwicklung im Rahmen unserer Erwartungen verlief, zeigten sich der
Auftragseingang sowie der Cashflow auf den ersten Blick schwach. Beides ist
jedoch alleine stichtagsbedingt, sodass wir die deutlich negative
Kursreaktion als völlig überzogen erachten.

Auftragsmomentum in Deutschland zieht an: Das Zahlenwerk impliziert für Q2
einen Auftragseingang i.H.v. 1.701 Mio. EUR (-32,2% yoy), was rund ein
Drittel unter dem Vorjahreswert und saisonal untypisch auch unter dem
Q1-Level (-3,6% qoq) liegt. Das Management stellte jedoch klar, dass dies
keineswegs eine abfallende Dynamik widerspiegelt, sondern zum Stichtag
bereits mehrere potenzielle Großprojekte in der finalen Ausschreibungs- bzw.
Angebotsphase waren. Hierzu zählen u.a. einige größere Hochbauprojekte im
Wohn- und Industriebau in Deutschland mit einem Gesamtwert von ca. 400 Mio.
EUR, wovon 200 Mio. EUR bereits im Juli und August fixiert werden konnten.
Hervorzuheben ist auch, dass im Zuge des G-CAP (German Armed Forces -
Contractor Augmentation Program) ein Rahmenvertrag mit der deutschen
Bundeswehr über 270 Mio. EUR geschlossen wurde. Zudem kommt im deutschen
Infrastrukturbau ab Oktober ein Gesamtordervolumen von bis zu 1,5 Mrd. EUR
in den Ausschreibungs- und Vergabeprozess, das der Vorstand bereits auf das
'Sondervermögens Infrastruktur' der Bundesregierung zurückführt. Schon zum
Halbjahr stach das Segment DE mit einem Auftragsplus von 26,4% yoy deutlich
positiv heraus. Nicht zuletzt gewann PORR nach Ende des Berichtszeitraums
einen großen Infrastrukturauftrag (180 Mio. EUR) in Polen.

Witterungseffekt ebbt ab, Cashflow-Schwäche nur temporär: Zum Halbjahr lag
der Konzernumsatz mit 2.925 Mio. EUR (-1,1% yoy) zwar noch leicht unter
Vorjahr, dass dies jedoch in erster Linie der bis in Q2 (-0,9% yoy)
hineinreichenden kalten Witterung geschuldet ist, lässt sich an der
Diskrepanz zwischen Hochbau (-2,6% yoy) und Tiefbau (+7,2% yoy) erkennen.
Einer erneut erfreulichen EBIT-Steigerung auf 56,3 Mio. EUR (+15,6% yoy;
MONe: 54,5 Mio. EUR) tat dies ohnehin keinen Abbruch, wobei sogar in Summe
leicht negative One-off-Effekte (Impairment aus dem geplanten Desinvestment
einer Tochtergesellschaft in Serbien) vorlagen. Des Weiteren fiel der
operative Cashflow aufgrund des witterungsbedingt späten Starts der
Bausaison und des damit verbundenen Working-Capital-Aufbaus mit -257,9 Mio.
EUR (Vj.: -100,7 Mio. EUR) sehr schwach aus, zum Jahresende dürfte durch die
Reduktion des Working Capitals aber ein deutlich positiver operativer
Cashflow zu Buche stehen. Auch sollte PORR laut CFO dann wieder frei von
Nettoverschuldung sein (30.06.: 461 Mio. EUR inkl. Leasing).

Guidance jetzt beziffert: Für das Gesamtjahr stellt PORR ein Wachstum bei
Leistung und Umsatz von 2 bis 4% (zuvor: moderates Wachstum) sowie eine
EBIT-Marge zwischen 3,2 und 3,3% (zuvor: Steigerung; Vj.: 3,1%) in Aussicht.
Wir erhöhen unsere Margenprognose leicht, setzen im Gegenzug aber die
diesjährige CAPEX-Ratio auf den Prognosewert des Managements (4,5%; u.a.
Großinvestition in eine Tunnelbohrmaschine) herauf.

Fazit: Der Markt hat u.E. überzogen auf den schwachen Auftragseingang und
Cashflow reagiert, beides sollte sich aber noch im laufenden Jahr
normalisieren. Selbst ein geplantes Abschmelzen des nach wie vor exzellenten
Auftragsbestands von 9,8 Mrd. EUR hielten wir zugunsten zukünftiger
Profitabilitätssteigerungen für nachvollziehbar. Wir bekräftigen das Rating
'Kaufen' mit einem unveränderten Kursziel von 46,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=156cea54a495648c773de7c5b1e5a402

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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