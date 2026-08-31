Paypal: Warum ich nach dem Kursrutsch Abstand halte

Was bewegt die Aktie?

Paypal stand zuletzt wegen einer möglichen Übernahme durch Stripe und Advent im Fokus. Diese Fantasie ist jetzt aus der Aktie verschwunden. Der Kursrutsch zeigt, wie stark ein Teil der jüngsten Erwartung an dieses Szenario gebunden war.

Der langfristige Chart bleibt belastet. In den vergangenen drei Jahren lag die Aktie noch bei 93 Dollar. Aktuell steht sie bei rund 53 Dollar. Im Fünfjahresvergleich fällt der Unterschied noch deutlicher aus: Das Hoch lag bei etwa 300 Dollar.

Ohne Übernahmefantasie muss Paypal wieder über das operative Geschäft überzeugen. Der aktuelle Kursverlauf liefert dafür noch kein starkes Signal. Die Aktie kommt nicht nachhaltig in Tritt und bleibt anfällig für eine Fortsetzung der übergeordneten Schwäche.

Charttechnik

Die große Abwärtssequenz bleibt intakt. Erst ein Ausbruch über die relevanten Zwischenhochs würde dieses Bild brechen. Auf Tagesbasis entstand zwar ein kleiner Gegentrend mit Tief, Hoch, höherem Tief und höherem Hoch. Das erneute Unterschreiten des Zwischentiefs aus März schwächt diese Struktur aber deutlich.

Der Anstieg wirkt aktuell eher wie eine ABC-Korrektur als wie der Start eines neuen Aufwärtstrends. Eine weitere größere Abwärtsbewegung bleibt möglich.

Martins Einschätzung

Bei Paypal drängt sich aktuell kein Einstieg auf. Nach dem Ende der Übernahmefantasie fehlt ein belastbarer Treiber, und der Chart spricht weiter für Vorsicht.