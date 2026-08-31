Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren:

"Sie auslaufen zu lassen, ist in einer alternden Gesellschaft nur vernünftig. Viele ältere Beschäftigte aber haben die Rente mit 63, die schon lange keine Rente mit 63 mehr ist, längst in ihre persönliche Lebensplanung mit eingepreist. Eine Übergangsfrist von fünf Jahren, wie die Sozialministerin sie nun vorschlägt, würde ihnen Planungssicherheit geben, ohne die Reform insgesamt zu entwerten. Immer mehr Rentner, immer weniger Beitragszahler und eine kontinuierlich steigende Lebenserwartung: Vor diesem Hintergrund ist eine Rente mit 63 oder 65 nicht mehr zeitgemäß und auch nicht mehr bezahlbar. Für alle, die aus gesundheitlichen Gründen nicht so lange durchhalten, muss die Koalition noch eine Lösung finden, zum Beispiel über eine weitere Erhöhung der Erwerbsminderungsrente."/yyzz/DP/stw