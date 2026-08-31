Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:

"Am nächsten Sonntag werden die Menschen in Sachsen-Anhalt entscheiden, ob die Bundesländer in Deutschland weiter demokratisch regiert werden oder ob erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik eine rechtsextreme Kraft an die Macht kommt. Insbesondere für die Migrantinnen und Migranten ist das beängstigend. Viele sitzen auf gepackten Koffern. Das ist eine Schande für Deutschland.

Führende AfD-Vertreter haben am Wochenende beim Bundeskongress der AfD-Jugendorganisation 'Generation Deutschland' (GD) in Magdeburg erneut gezeigt, dass der Kern ihres Programms völkischer Rassismus ist. Wer es mit den Menschenrechten hält, muss einer solchen Partei immer entgegentreten und darf ihr niemals an die Macht verhelfen. Es ist Sachsen-Anhalt zu wünschen, dass sich vor allem die CDU-Abgeordneten im künftigen Landtag dieser Verantwortung bewusst sind."/yyzz/DP/stw

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