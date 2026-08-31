Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zum isländischen Referendum

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zum isländischen Referendum:

"Das Nein offenbart die Angst, als winziges Land untergebuttert zu werden. Diese Angst sitzt in Island, das sich 1944 nach Jahrhunderten unter dänischer Herrschaft selbstständig machte, tief. Dazu kommt: Die einzig verbliebene Tageszeitung schürte die EU-feindliche Stimmung. Zudem waren zuhauf Falschnachrichten im Umlauf, die die EU-Skepsis befeuerten. So ist das Abstimmungsergebnis leider auch ein Sieg jener Kräfte, die nicht mit Argumenten überzeugen, sondern mit Ressentiments und Emotionen mobilisieren."/yyzz/DP/stw