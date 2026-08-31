Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zum Iran-Krieg

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zum Iran-Krieg:

"Der Iran-Krieg hat der US-Regierung ihre Grenzen, ja ihre Überheblichkeit, glasklar vorgeführt. Schlecht vorbereitet, ohne strategischen Plan, mit unklarer Zielsetzung und ohne jedes Ausstiegs-Szenario in einen solchen Krieg zu schlittern, passt zur Amtsführung von Donald Trump. Es wird immer klarer, dass er seinem Land damit einen Bärendienst erwiesen hat. Und der Welt gleich mit."/yyzz/DP/stw