Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zum Iran-Krieg

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zum Iran-Krieg:

"Der Iran-Krieg hat der US-Regierung ihre Grenzen, ja ihre Überheblichkeit, glasklar vorgeführt. Schlecht vorbereitet, ohne strategischen Plan, mit unklarer Zielsetzung und ohne jedes Ausstiegs-Szenario in einen solchen Krieg zu schlittern, passt zur Amtsführung von Donald Trump. Es wird immer klarer, dass er seinem Land damit einen Bärendienst erwiesen hat. Und der Welt gleich mit."/yyzz/DP/stw

Das könnte dich auch interessieren

Schifffahrts-Route
Erneut Tanker in Straße von Hormus angegriffengestern, 19:44 Uhr · dpa-AFX
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Handelsstreit
Expertin: Trump hat Kanada provoziert27. Aug. · dpa-AFX
Expertin: Trump hat Kanada provoziert
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegengestern, 06:30 Uhr · Acatis
Blockbuster-Spiel kommt im November
So wichtig ist GTA VI für die Take-Two-Aktie29. Aug. · onvista
Bundesligasaison startet am Wochenende
Wieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nicht28. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen