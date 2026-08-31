Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Leipziger Drohnenattacke/Merz

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Leipziger Drohnenattacke/Merz:

"Lange, manche sagen zu lange, hat sich die Bundesregierung Zeit gelassen, Russland offiziell der Drahtzieherschaft für den Drohnenangriff auf den Leipziger Flughafen zu bezichtigen. Der Kanzler brauchte von seinen Geheimdiensten Beweise. Und Ruhe, um sich seine Antwort genau zu überlegen. Jetzt, vier Wochen später, stehen die Zeichen auf Sturm. Vor dem EU-Außenministertreffen will Friedrich Merz den Kreml eines hybriden Angriffs auf die deutsche Infrastruktur beschuldigen. Die Bundesbürger dürfen sich auf ein gewaltiges Spektakel gefasst machen: mit Ausweisungen russischer Diplomaten, neuen Brüsseler Sanktionen gegen Moskau, neuen Hilfen für Kiew. Und einem vor Wut fauchenden Putin-Regime."/yyzz/DP/stw