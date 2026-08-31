Pressestimme: 'Weser-Kurier' zur Krankschreibung

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zur Krankschreibung:

"Zur Wahrheit des hohen Krankenstands im Land gehört auch, dass sich 30 bis 40 Prozent der Arbeitnehmer in diesem Land so gut wie nie krankmelden, weitere 30 bis 40 Prozent maximal ein Mal im Jahr. Auf der anderen Seite entfallen 80 Prozent der Fehltage auf etwa zwanzig Prozent der Beschäftigten. Dort gilt es anzusetzen, unter anderem mit Vorsorgeprogrammen. Außerdem wären Bund, Länder und Kommunen gut beraten, auf ihre eigenen Krankenstände zu schauen. Da gibt es zweifellos genügend Reformbedarf. Warum der Krankheitsstand in der öffentlichen Verwaltung statistisch gesehen genauso hoch ist wie im Baugewerbe, erschließt sich nicht. Und warum eine Lehrerin in Nordrhein-Westfalen 17 Jahre lang krankgeschrieben bleiben kann, versteht niemand. Dort gilt es anzusetzen, nicht bei der Attestpflicht."/yyzz/DP/stw

Das könnte dich auch interessieren

Schifffahrts-Route
Erneut Tanker in Straße von Hormus angegriffengestern, 19:44 Uhr · dpa-AFX
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Handelsstreit
Expertin: Trump hat Kanada provoziert27. Aug. · dpa-AFX
Expertin: Trump hat Kanada provoziert
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegengestern, 06:30 Uhr · Acatis
Blockbuster-Spiel kommt im November
So wichtig ist GTA VI für die Take-Two-Aktie29. Aug. · onvista
Bundesligasaison startet am Wochenende
Wieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nicht28. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen