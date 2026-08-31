Raumfahrtkonzern OHB baut an neuem EU-Satellitennetzwerk mit

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠31. Aug (Reuters) - Der Raumfahrtkonzern OHB hat sich einen knapp eine Milliarde Euro schweren Auftrag für das geplante europäische Satellitennetzwerk IRIS gesichert. Das Unternehmen ‌baut 18 Satellitenplattformen für das System, wie OHB am Montag mitteilte. Auftraggeber ist der Satellitenbetreiber ⁠SES, der ⁠Teil des von der EU-Kommission beauftragten Betreiberkonsortiums ist. Die rund 2,6 Tonnen schweren Satelliten sollen in einer mittleren Erdumlaufbahn kreisen und einen zentralen Teil der Infrastruktur bilden. OHB-Chef ‌Marco Fuchs sprach von einem ‌bedeutenden Schritt Europas in die Unabhängigkeit. Eine eigenständige Kommunikationsinfrastruktur sei in einer digitalisierten Welt unabdingbar, sagte ⁠er.

IRIS ist nach dem Navigationssystem Galileo und dem ‌Erdbeobachtungsprogramm Copernicus das dritte ⁠große Raumfahrtprojekt der Europäischen Union. Es soll als Antwort auf den wachsenden Bedarf an souveräner Datenübertragung eine abhörsichere und krisenfeste ‌Kommunikation für Regierungen ⁠und Wirtschaft gewährleisten, aber ⁠auch Funklöcher in entlegenen Gebieten schließen. Insgesamt ist ein Netzwerk aus 348 Satelliten in verschiedenen Umlaufbahnen geplant. Die ersten Flugkörper sollen 2029 ins All starten, ab 2030 sollen erste Dienste zur Verfügung stehen.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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