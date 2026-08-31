Was bewegt die Aktie?

Rocket Lab erzielte im letzten Quartal einen Rekordumsatz von 244 Millionen Dollar. Das entspricht einem Plus von mehr als 60 Prozent. Der Auftragsbestand stieg binnen eines Jahres um 137 Prozent auf 2,36 Milliarden Dollar. Allein im laufenden dritten Quartal kamen nach Unternehmensangaben bereits neue Aufträge im Umfang von einer Milliarde Dollar hinzu.

Die operative Nachfrage ist damit stark. Das Problem liegt in der Umsetzungsgeschwindigkeit. Rocket Lab muss zeigen, wie schnell der hohe Auftragseingang abgearbeitet werden kann. Gleichzeitig bleibt der Free Cashflow deutlich negativ. Ein At-the-Market-Programm im Umfang von 1,94 Milliarden Dollar zur Finanzierung einer Übernahme erhöht den Kapitalbedarf zusätzlich.

Neutron entscheidet über die nächste Phase. Die wiederverwendbare Schwerlast-Rakete soll direkte Konkurrenz zu SpaceX-Raketen schaffen und deutlich mehr Last ins All bringen als Electron. Das Management hält offiziell am ersten Start im vierten Quartal 2026 fest. Die Markterwartung liegt deutlich skeptischer: Die Wahrscheinlichkeit für einen Start noch in diesem Jahr wird nur mit etwa neun Prozent taxiert.

Electron läuft dagegen weiter gut. Inzwischen stehen rund 93 erfolgreiche Missionen in Serie. Trotzdem konzentriert sich die Börse fast vollständig auf Neutron.

Martins Einschätzung

Rocket Lab bleibt ein spannender Wert der Space Economy. Verzögert sich Neutron deutlich, dürfte die Aktie länger Geduld verlangen. Kommt das Projekt im Zeitplan, kann die Aktie wieder deutlich attraktiver werden.