Software-Aktie

Rubrik: Warum ich erst unter 80 Dollar wieder zugreife

onvista · Uhr

Rubrik lieferte starke Zahlen und hob den Ausblick deutlich an. Die Aktie geriet trotzdem unter Druck, weil die Bewertung hoch bleibt und das Wachstum der wiederkehrenden Umsätze nachlassen dürfte.

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Was bewegt die Aktie?

Rubrik steigerte den Umsatz um 38 Prozent. Der Gewinn stieg deutlich und lag mit 20 Cent je Aktie vier Cent über den Erwartungen. Gegenüber 16 Cent im Vorquartal entspricht das einem Anstieg von 25 Prozent.

Der Umsatz erreichte 427 Millionen Dollar. Davon entfielen 407 Millionen Dollar auf Annual Recurring Revenues, also jährlich wiederkehrende Erlöse. Die Zahl der Großkunden mit mehr als 100.000 Dollar wiederkehrendem Jahresumsatz stieg auf 3.084.

Der Ausblick fiel stark aus. Rubrik erwartet nun 1,685 bis 1,693 Milliarden Dollar Umsatz. Der Konsens lag bei rund 1,64 Milliarden Dollar. Die wiederkehrenden Abonnement-Umsätze sollen 1,88 bis 1,89 Milliarden Dollar erreichen. Auf der Gewinnseite liegt die neue Spanne mit 47 bis 53 Cent je Aktie weit über den bisherigen Erwartungen.

Der Rücksetzer erklärt sich vor allem über die Bewertung. Rubrik wird auf Basis der kommenden zwölf Monate noch immer mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 200 bewertet. Gleichzeitig dürften die Wachstumsraten der wiederkehrenden Umsätze im restlichen Jahr leicht zurückgehen.

Charttechnik

Die Aktie zeigt übergeordnet einen Aufwärtstrend, doch ein weiterer Rücksetzer wäre attraktiver. Ein dritter Test des Bereichs um 70 Dollar würde ein deutlich besseres Einstiegsniveau liefern.

Martins Einschätzung

Rubrik bleibt wegen Identity Security spannend. KI-Agenten erhöhen den Bedarf an Identitäts- und Zugriffsmanagement. Das Kursziel von 125 Dollar wirkt erreichbar, aber der Einstieg wäre unter 80 Dollar deutlich interessanter.

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