Sachsens Ministerpräsident fordert in VW-Krise politische Hilfe

- von ⁠Christina Amann und Rachel More

Dresden, 31. Aug (Reuters) - Im Ringen um eine Zukunft von vier Volkswagen-Werken in Deutschland fordert Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer Unterstützung durch die Politik. Bundespolitisch und in der Europäischen Union seien jetzt Weichenstellungen nötig, sagte Kretschmer ‌der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Quoten und Strafzahlungen passten nicht in die Zeit, sagte er mit Blick auf EU-Vorgaben zur Senkung der CO2-Emissionen ⁠von Autos. ⁠Zölle der EU auf Plug-in-Hybride aus China könnten ein Baustein in einem Lösungskonzept sein, reichten aber allein nicht aus. "Wir haben die gesamte Breite zu betrachten", sagte Kretschmer. "Es geht nicht nur um Volkswagen. Es ist die deutsche Industrie, die derzeit leidet."

Europas größter Autobauer ringt derzeit um ein umfassendes Sparpaket, ‌bei dem unter anderem Zehntausende Stellen gestrichen ‌werden könnten und die langfristige Zukunft von vier Werken in Deutschland auf der Kippe steht, darunter auch die VW-Fabrik im sächsischen Zwickau. Neben Fehlentscheidungen des Unternehmens in ⁠den vergangenen Jahren habe auch die fehlende Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland den Standort ‌in Schwierigkeiten gebracht, sagte der CDU-Politiker. "Und ⁠da müssen wir alle miteinander anpacken. Nicht mit Subventionen, nicht mit Zöllen, sondern mit Deregulierung", ergänzte Kretschmer. "Es muss einfach in Deutschland besser, einfacher und kostengünstiger werden, zu produzieren." Ein Element könnte dabei auch ‌eine längere Arbeitszeit von 40 Stunden ⁠pro Woche sein. Geringere Energiekosten nannte ⁠er als weiteren Punkt.

Eine Entscheidung über die Zukunft des Standorts Zwickau mit seinen rund 8000 Beschäftigten müsse in den kommenden Monaten getroffen werden, betonte Kretschmer. Die Diskussion zehre an den Nerven der Menschen, und neue Modelle müssten rechtzeitig auf den Weg gebracht werden. "Diese ganze Diskussion ist verheerend für die Produktivität." Er sei dazu in engem Kontakt mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat von VW. "Es muss nach sauberen, nachvollziehbaren Kriterien ⁠gehen, welche Werke welche Fahrzeuge produzieren."

(Redigiert von Philipp Krach.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)