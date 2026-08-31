Schweizer Kommission will schärfere Eigenkapitalvorschriften für Banken

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BERN (dpa-AFX) - Systemrelevante Schweizer Banken sollen Auslandsbeteiligungen nicht zu 100 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegen müssen. Die zuständige Ständeratskommission forderte am Montagabend eine Unterlegung der UBS-Auslandstöchter zu 50 Prozent mit hartem Eigenkapital und zu 50 Prozent mit AT1-Anleihen. Der Bundesrat hatte hingegen 100 Prozent CET1-Kapital vorgeschlagen. Die UBS-Aktie legte im New Yorker Handel nach den Neuigkeiten leicht zu./mk//AWP/stw

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