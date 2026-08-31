Zürich, 31. ⁠Aug (Reuters) - Der Streit um schärfere Kapitalvorschriften für die Großbank UBS geht in die entscheidende Phase. Am Montagnachmittag nimmt sich eine vorberatende Parlamentskommission erneut einen Vorschlag der Schweizer Regierung vor, die dem Vermögensverwaltungsriesen zusätzliche Kapitalanforderungen von rund 20 Milliarden Dollar aufbürden will. Insidern zufolge dürfte ‌sich die einflussreiche und als wirtschaftsfreundlich geltende Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates am selben Tag auf einen wesentlich sanfteren Gegenvorschlag verständigen und diesen an die ⁠kleine Kammer überweisen. ⁠Die Abgeordneten versuchten, einen Mittelweg zwischen dem Schutz der Steuerzahler bei einer möglichen zukünftigen Bankenkrise und der Wettbewerbsfähigkeit des Instituts zu finden.

Die Regierung will mit ihrem Maßnahmenpaket verhindern, dass es nach dem Zusammenbruch der Credit Suisse im Jahr 2023 und deren anschließender Übernahme durch die UBS zu einer erneuten Banken-Schieflage kommt. Die UBS bekämpft den ‌Vorschlag, weil sie so weniger Geld für Wachstum und ‌Ausschüttungen an die Aktionäre zur Verfügung hätte.

Mehrere für die UBS vorteilhaftere Vorschläge liegen den Insidern zufolge auf dem Tisch. Die besten Chancen habe ein Antrag, demzufolge die UBS ihre ausländischen ⁠Tochtergesellschaften mit 50 Prozent des harten Kernkapitals (CET1) unterlegen müsste. Die Regierung fordert eine Quote von ‌100 Prozent. Sollte sich der 50-Prozent-Vorschlag durchsetzen, ⁠müsste die UBS kaum mehr zusätzliches Kernkapital beschaffen. Andere Vorschläge sehen den Insidern zufolge Quoten von 75 oder 80 Prozent vor. Die Differenz zur vollständigen Kapitalisierung der Auslandstöchter könnte die UBS voraussichtlich mit günstigeren sogenannten AT1-Anleihen ausgleichen ‌dürfen. In der Kommission liefen zudem Diskussionen ⁠darüber, wie AT1-Anleihen sicherer gemacht werden könnten.

Die ⁠Parlamentskommission will sich zu den Bankenkapitalfragen am späten Nachmittag oder am Abend im Rahmen einer Pressekonferenz äußern. Der Gesetzentwurf soll dann im September im Ständerat debattiert werden, bevor sich die große Kammer (Nationalrat) des Themas annimmt. Dort könnten die Anliegen der UBS dann möglicherweise auf weniger Verständnis stoßen. Schließlich müssen sich beide Kammern auf die Gesetzesanpassung verständigen. Die Mehrheitsverhältnisse sind im Parlament noch unklar. Mit endgültigen Kapitalregeln wird frühestens Ende 2026 gerechnet, wahrscheinlich dürfte sich der Prozess jedoch bis ins kommende ⁠Jahr hinziehen.

(Bericht von Ariane Lüthi; bearbeitet von Oliver Hirt, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)