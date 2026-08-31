SentinelOne: Warum der schwache Ausblick die Aktie bremst

Was bewegt die Aktie?

SentinelOne steigerte den Umsatz um 21 Prozent auf 292 Millionen Dollar. Damit lag das Unternehmen knapp zwei Millionen Dollar über den Erwartungen. Der Gewinn je Aktie erreichte acht Cent, was einem Plus von 100 Prozent zum Vorjahr entspricht und einen Cent über dem Konsens lag.

Für Software- und Cybersecurity-Aktien reicht ein Beat bei Umsatz und Gewinn derzeit aber kaum aus. Der Ausblick muss überzeugen. Genau dort liegt das Problem.

Für das dritte Quartal stellt SentinelOne 309 bis 311 Millionen Dollar Umsatz in Aussicht. Das entspricht ungefähr den Markterwartungen von 310 Millionen Dollar. Auf der Gewinnseite erwartet das Unternehmen jedoch nur acht bis neun Cent je Aktie. Der Konsens lag bei elf Cent.

Auch der Jahresausblick enttäuscht beim Gewinn. Der Umsatz soll 1,202 bis 1,207 Milliarden Dollar erreichen und liegt damit ungefähr in der erwarteten Spanne. Beim Gewinn peilt SentinelOne aber nur 30 bis 32 Cent je Aktie an. Erwartet wurden eher Werte um 35 Cent oder darüber.

Charttechnik

Die Aktie hat eine lange Abwärtsphase hinter sich und seit Jahresbeginn wieder Tritt gefasst. Vom Tief bei zwölf Dollar stieg der Kurs bis auf 24 Dollar. Mögliche Chartziele liegen bei 25 und 29 Dollar.

Martins Einschätzung

SentinelOne bleibt kurzfristig schwierig. Wer mit den genannten Kurszielen arbeiten will, braucht enge Stopps unter 20 Dollar. Für langfristige Investoren stellt sich die Frage, ob andere Cybersecurity-Werte aktuell besser positioniert sind.