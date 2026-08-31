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Shopify - Rekordstände im Visier?

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Rekordstände im Visier?

Aufwärtsgaps, die offen bleiben, stellen ein Signal der Stärke dar. Deshalb interpretieren wir solche Aufwärtskurslücken regelmäßig prozyklisch. Die Shopify-Aktie liefert derzeit ein Lehrbuchbeispiel für diese Vorgehensweise. Zunächst hat der Titel die Korrekturphase seit Herbst vergangenen Jahres jüngst beendet, indem es auf Basis des langfristigen Haussetrends seit 2022 (akt. bei 111,56 USD) zur Ausbildung einer unteren Umkehr kam (siehe Chart). Die im Chart eingezeichnete, inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation wird durch das Gap von Anfang August (123,69 USD zu 142,10 USD) zusätzlich untermauert. Aus der Höhe der beschriebenen Bodenbildung ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 42 USD, d. h. perspektivisch dürften die historischen Hochstände zwischen 173 USD und 182 USD wieder in den Mittelpunkt rücken. Da die o. g. Aufwärtskurslücke seit Anfang August Bestand hat, unterstreicht das die Ambitionen der Bullen zusätzlich. Auf der Unterseite bildet indes die Kombination aus dem Ausbruchslevel, dem angeführten Gap und der 38-Tage-Linie (akt. bei 135,77 USD) eine strategische Absicherungszone.

Shopify (Daily)

Chart Shopify
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Shopify

Chart Shopify
Quelle: LSEG, tradesignal²



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