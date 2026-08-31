Großer KI-Profiteur

Siemens Energy am Dax-Ende - Kurs kämpft an wichtiger Marke

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Jemand arbeitet in einem Rechenzentrum
Quelle: Adobe.com/Svitlana
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Die Aktien von Siemens Energy sind am Montag stark unter Druck geraten. Am Dax-Ende verloren die Titel 4,7 Prozent auf 142,70 Euro. Damit setzten sie den schwachen Trend der Vorwoche fort.

Seit geraumer Zeit strauchelt das Papier. Als Anbieter für Lösungen bei der Energieversorgung, beispielsweise in Form von Turbinen und Leitungstechnik, profitierte der Konzern lange Zeit vom KI-Boom, beziehungsweise dem einhergehenden, rapiden Ausbau von Datenzentren weltweit. Auf Sicht von drei Jahren liegt die Aktie fast 1.000 Prozent im Plus.

Die Rekordrally gipfelte im April bei einem Rekord von 191,66 Euro. Seitdem knickte der Kurs jedoch mehrfach ein und sackte bis auf zwischenzeitlich rund 133 Euro ein. Belastungsfaktoren dabei sind die immer wieder aufkommende Skepsis gegenüber den Milliarden-Investitionen in KI, aber auch die Geldpolitik. Aufgrund steigender Energiepreis drohen Zinserhöhungen durch die Notenbanken. Unterdessen steigen die Umlaufrenditen am Bondmarkt bereits.

Höhere Zinsen belasten Aktien generell, weil Anleihen dann als Alternative attraktiver werden. Gerade Tech-Wachstumsaktien, wie eben Siemens Energy, leiden zusätzlich unter höheren Zinsen, weil die Abzinsung der künftig erwarteten Gewinne dann in einer niedrigeren Bewertung resultieren.

Noch hinzu kommt nun die Charttechnik. Am Montag rutschte die Aktie unter den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, der aktuell bei rund 145 Euro verläuft. Sollte dieses charttechnische Level nicht rasch wieder zurückerobert werden, könnten technisch orientierte Händler dieses Signal für den Ausstieg nutzen, was den Kurs zusätzlich belasten könnte.

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