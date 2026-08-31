Berlin, 31. ⁠Aug (Reuters) - In der Debatte um eine Antwort auf den Drohnenangriff auf dem Leipziger Flughafen hat die Vizevorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Siemtje Möller, Sanktionen gegen die ‌sogenannte russische Schattenflotte gefordert. Möller sagte am Montag im Deutschlandfunk, sie erwarte von der Bundesregierung "ein ganzes ⁠Bündel an ⁠Maßnahmen". Sie hoffe auf ein abgestimmtes Vorgehen innerhalb von EU und Nato. Der Verdacht gehe klar gegen Russland, so Möller. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte vergangene Woche angekündigt, dass die Regierung ‌in Kürze Sanktionen gegen die Urheber ‌des Drohnenangriffs auf ein ukrainisches Frachtflugzeug Anfang August verkünden werde.

Ähnliche Forderungen wie die Möllers kommen auch ⁠von den Grünen. Die AfD zeigte sich dagegen skeptisch. ‌Der außenpolitische Sprecher der ⁠AfD-Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier, sprach von einem "Doppelstandard". Die Regierung müsse zuerst Transparenz schaffen und den Bundestag informieren, "bevor sie Maßnahmen ergreift, die Deutschland immer ‌weiter in einen ⁠fremden Krieg hineinziehen und das ⁠Risiko einer direkten Konfrontation mit Russland erhöhen", teilte er mit. Er verwies darauf, dass es auch im Fall der Sabotage an der Nord-Stream-Gaspipeline in der Ostsee trotz des Verdachts einer Beteiligung ukrainischer Regierungsstellen keine Sanktionen gegeben habe.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Elke Ahlswede. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)