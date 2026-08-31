Trump kündigt Schritte gegen NBC-Journalistin an - "Rügen oder Bestrafen"

Washington, 30. ⁠Aug (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat Schritte gegen eine Journalistin des Nachrichtensenders NBC angekündigt, die kritischer über ihn berichtet hat, als er das hinnehmen will. Trump schrieb am Sonntag auf seiner Plattform Truth Social, er werde die NBC-Moderatorin Kristen Welker bei der Medienaufsicht (FCC) melden, damit sie "gerügt oder bestraft" werde. ‌Welker habe berichtet, er, Trump, habe bei der Unterstützung von Kandidaten seiner republikanischen Partei "gemischte Ergebnisse" erzielt. Tatsächlich seien seine Erfolge aber überaus deutlich gewesen, schrieb Trump in dem Beitrag, ⁠in dem ⁠er sich zudem abfällig über die Moderatorin äußerte. "Wegen dieser absichtlichen Ungenauigkeit wird sie bei der FCC gemeldet, damit sie gerügt oder bestraft wird", so Trump.

Wie schon oft in seiner Amtszeit nutzte Trump für seine Äußerungen seine Plattform. Dadurch ist es nicht möglich, ihn direkt auf mögliche Ungenauigkeiten anzusprechen oder tiefergehende Fragen zu stellen. So blieb etwa offen, warum Trump nicht ‌den Wortlaut beanstandet, sondern eine Bestrafung der Journalistin fordert. ‌Nach Einschätzung von Experten hat die FCC zudem auch gar keine Befugnis für persönliche Strafen.

Trumps Vorgehen reiht sich ein in andere Angriffe gegen Nachrichtenmedien. So hat er Sender wiederholt aufgefordert, Comedy- oder Nachrichtensendungen ⁠aus dem Programm zu nehmen, die ihm nicht gefallen oder die sich kritisch über ihn ‌oder seine Regierung geäußert haben. Trump hat zudem ⁠die FCC mehrfach gedrängt, dem Sender ABC Lizenzen zu entziehen. ABC und dessen Muttergesellschaft Disney sagen hingegen, die Trump-Regierung versuche, ABC wegen seiner Senderinhalte zu bestrafen. Über verschiedene Journalisten hat sich Trump zudem herablassend geäußert.

US-Fernsehsender benötigen Lizenzen der FCC, um ‌öffentliche Funkfrequenzen nutzen zu dürfen. Zwar sind Lizenzentzüge ⁠selten. Doch Kritiker argumentieren, dass allein die ⁠Androhung Druck auf Sender ausüben und dies dann eine Form staatlicher Einmischung in redaktionelle und programmatische Entscheidungen darstellen könne.

Geleitet wird die FCC von Brendan Carr, den Trump selbst ernannt hat. Im Januar hatte die FCC bereits Regeln für US-Talkshows verschärft, die Politiker interviewen. Die FCC-Kommissarin Anna Gomez, eine Demokratin, hatte der FCC vorgeworfen, Meinungsäußerung zensieren und kontrollieren zu wollen. Sie hatte das als staatliche Einschüchterung bezeichnet.

Im Dezember hatte Trump auch eine Klage gegen die BBC eingereicht. Er wirft dem öffentlich-rechtlichen Sender des Vereinigten Königreichs Verleumdung und ⁠unfaire Handelspraktiken vor und fordert bis zu zehn Milliarden Dollar Schadenersatz.

(Bericht von Daphne Psaledakis, Andrew Chung und David Shepardson. Geshrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)