Was bewegt die Aktie?

Ulta Beauty leidet weiter unter dem Druck auf US-Verbraucher. Beauty-Produkte gehören zu den Ausgaben, die schneller hinterfragt werden, wenn Haushalte ihr Budget enger planen müssen. Diese Sorge erklärt, warum die Aktie trotz guter Zahlen unter Druck bleibt.

Der Umsatz stieg um neun Prozent, der Gewinn um 13 Prozent. Beide Werte lagen leicht über dem Konsens. Der Umsatz übertraf die Erwartung um rund 50 Millionen Dollar, der Gewinn je Aktie um rund 35 Cent.

Besonders wichtig sind die vergleichbaren Umsätze. Sie stiegen um 3,8 Prozent, während der Markt nur 2,4 Prozent erwartet hatte. Der einzige klare Belastungspunkt lag in der Bruttomarge. Sie gab etwas nach, was im Kontext des Produktmixes steht.

Ulta Beauty hob den Umsatzausblick auf 6,7 bis 7,2 Prozent an. Zuvor lag die Spanne bei sechs bis sieben Prozent. Auch die Erwartung für vergleichbare Umsätze stieg auf 3,2 bis 3,7 Prozent. Beim operativen Ergebnis peilt das Unternehmen ein Wachstum von 8,3 bis 9,3 Prozent an.

Charttechnik

Die Aktie notierte im vergangenen Jahr noch bei 714 Dollar und liegt inzwischen rund 200 Dollar tiefer. Ein Test des Bereichs um 500 Dollar bleibt möglich. Unterhalb dieser Marke könnte die Aktie wieder interessanter werden.

Martins Einschätzung

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis von etwa 17 wirkt fair. Ein Wert von 15 wäre attraktiv. Auf dem aktuellen Niveau drängt sich noch kein klarer Kauf auf, unter 500 Dollar würde sich die Ausgangslage verbessern.