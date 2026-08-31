Vontobel verlegt Hauptsitz von Zürich nach Baar - Neuer Campus geplant

Zürich, ⁠31. Aug (Reuters) - Vontobel verlegt seinen Hauptsitz von Zürich in den steuergünstigen Kanton Zug und baut ‌in Baar einen neuen Campus für mehr als 1500 Mitarbeiter. ⁠Das ⁠eigens für den Vermögensverwalter konzipierte Areal soll im Jahr 2030 eröffnet werden, wie das Schweizer Unternehmen am Montag ‌mitteilte. Dort sollen Beschäftigte ‌zusammengezogen werden, die derzeit auf sieben Gebäude in Zürich verteilt ⁠sind. Das bisherige Gebäude am ‌Zürcher Bleicherweg soll ⁠zudem zu einem Standort für die Kundenbetreuung mit mehr als 300 Mitarbeitern umgebaut ‌werden. Insgesamt ⁠beschäftigte Vontobel an sämtlichen ⁠28 Standorten in der Schweiz und im Ausland zur Jahresmitte 2279 Personen.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)