WDH: Farben- und Dämmstoffspezialist Sto steigert Ergebnis - Prognose bestätigt

dpa-AFX · Uhr
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(Im ersten und im vorletzten Satz wurden Schreibfehler behoben.)

STÜHLINGEN (dpa-AFX) - Der Farben- und Dämmstoffspezialist Sto hat im ersten Halbjahr trotz des starken Wettbewerbs und gestiegener Kosten das Ergebnis gesteigert. Der Umsatz stieg im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 3,7 Prozent auf 805,5 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Montag in Stühlingen mitteilte. Bereinigt um Wechselkurseffekte lag das Wachstum bei 3,9 Prozent. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) erhöhte sich um 20,6 Prozent auf 30,5 Millionen Euro. Die Prognose für 2026 bestätigte Sto./err/stk

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