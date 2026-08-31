Wetterdienst stellt Sommer-Bilanz vor

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

OFFENBACH (dpa-AFX) - Hitze, Dürre und Unwetter haben den Sommer 2026 geprägt. Die meteorologische Bilanz stellt der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Montag vor. In der Sommer-Statistik steht, wie heiß es war, wie viel es geregnet hat und wie lang die Sonne zu sehen war. Bereits der Frühling war im Vergleich zum langjährigen Mittel deutlich wärmer und sonniger. "Die Sonne spendierte außergewöhnlich viele Stunden und ließ das Frühjahr vielerorts eher an südlichere Breiten erinnern", schrieb der Wetterdienst damals./wem/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegengestern, 06:30 Uhr · Acatis
Blockbuster-Spiel kommt im November
So wichtig ist GTA VI für die Take-Two-Aktie29. Aug. · onvista
Bundesligasaison startet am Wochenende
Wieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nicht28. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen