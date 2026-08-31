Wetterdienst stellt Sommer-Bilanz vor

OFFENBACH (dpa-AFX) - Hitze, Dürre und Unwetter haben den Sommer 2026 geprägt. Die meteorologische Bilanz stellt der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Montag vor. In der Sommer-Statistik steht, wie heiß es war, wie viel es geregnet hat und wie lang die Sonne zu sehen war. Bereits der Frühling war im Vergleich zum langjährigen Mittel deutlich wärmer und sonniger. "Die Sonne spendierte außergewöhnlich viele Stunden und ließ das Frühjahr vielerorts eher an südlichere Breiten erinnern", schrieb der Wetterdienst damals./wem/DP/zb