Zinssorgen bremsen Märkte zum Wochenauftakt, BYD unter Druck
Der DAX startet schwächer in die neue Handelswoche, während sich der Euro Stoxx 50 nahezu unverändert präsentiert. Auch die US-Märkte zeigen sich weitesgehend stabil und notieren vorbörslich nahe dem Wochenschlusskurs. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel mit einem Aufschlag.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus der Makroseite steht die Geldpolitik. Nach den jüngsten Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole wächst die Erwartung, dass die US-Notenbank ihren restriktiven Kurs länger beibehalten könnte. Die deutlichen Hinweise auf weiterhin bestehenden Inflationsdruck sorgen an den Märkten für Zurückhaltung. Gleichzeitig richten Anleger den Blick auf den Euroraum. Die von Helaba erwartete Inflationsrate von 2,9 Prozent würde weiterhin deutlich über dem EZB-Ziel von 2,0 Prozent liegen und die Argumente für eine weitere Zinserhöhung stärken. Ein möglicher Zinsschritt gilt am Markt allerdings bereits als weitgehend eingepreist.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten steht BYD im Fokus. Die Aktie des chinesischen Elektroautobauers geriet in Hongkong deutlich unter Druck, nachdem das Unternehmen seine Quartalszahlen vorgelegt hatte. Zwar profitierte BYD von einer starken Exportnachfrage, der rückläufige Umsatz sorgte jedoch für Enttäuschung und belastete die Aktie spürbar.
Ebenfalls im Blickfeld steht die Allianz. Der Versicherer wird laut Medienberichten als möglicher Interessent für den britischen Pannenhilfeanbieter AA Ltd gehandelt. Die diskutierte Transaktion könnte ein Volumen von umgerechnet rund 5,8 Milliarden Euro erreichen und die Marktposition der Allianz in Großbritannien weiter stärken. Da sich weder das Unternehmen noch die Eigentümer von AA zu den Spekulationen äußerten und der Ausgang der Gespräche offen bleibt, reagieren Investoren bislang jedoch zurückhaltend.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN25QP
|9,90
|55,265804 USD
|5,87
|Open End
|DAX®
|Bull
|UR1WL4
|5,32
|26038,566874 Punkte
|49,72
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|UG4Z9B
|54,20
|21113,172148 Punkte
|4,90
|Open End
|Silber
|Bull
|UR20WQ
|4,74
|61,351459 USD
|13,10
|Open End
|Coinbase Global Inc.
|Bull
|UN4MNK
|5,11
|120,324281 USD
|3,03
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.08.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Broadcom Inc.
|Call
|UN6V6F
|5,75
|350,00 USD
|3,63
|17.03.2027
|Amazon Inc.
|Call
|UG1WAN
|0,93
|300,00 USD
|8,58
|16.12.2026
|Netflix Inc.
|Call
|UN87GH
|1,37
|85,00 USD
|3,20
|15.12.2027
|Heidelberg Materials AG
|Call
|UG1P13
|0,44
|200,00 EUR
|9,75
|16.12.2026
|Nvidia Corp.
|Call
|UR0RWV
|1,62
|202,00 USD
|9,14
|16.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.08.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Nvidia Corp.
|Long
|HD6C0X
|5,60
|145,157426 USD
|3
|Open End
|BioNTech SE (ADR)
|Long
|UN2PCT
|7,06
|68,10403 USD
|3
|Open End
|Deutsche Lufthansa AG
|Long
|HC2N8P
|2,14
|5,331595 EUR
|3
|Open End
|Rocket Lab USA Inc.
|Long
|UG2J39
|1,74
|42,960749 USD
|3
|Open End
|Dow Jones
|Long
|HD2YEG
|13,38
|26803,458678 Punkte
|2
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.08.2026; 09:00 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen