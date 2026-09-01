Hugo Boss gefragt - Fraser will auf über 50 Prozent aufstocken

Die Aktien von Hugo Boss sind am Dienstag auf der Handelsplattform Tradegate über 39 Euro gestiegen. Damit lagen sie fast zwei Prozent über ihrem Xetra-Schluss vom Montag und auf dem höchsten Niveau seit Juni.

Mitte Juni hatte der Großaktionär Frasers Group angekündigt, die Metzinger übernehmen zu wollen. Bis dato kommen die Briten auf einen Anteil von knapp 48 Prozent. Konsequenterweise kündigten sie nun an, auf mehr als 50 Prozent aufstocken zu wollen.

Das Jahreshoch der Hugo-Boss-Aktien hatte zwischenzeitlich bei 40,52 Euro gelegen und damit deutlich über dem Frasers-Übernahmeangebot von 38 Euro vom Juni.