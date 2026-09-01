AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy erneut schwach - JPMorgan beruhigt

dpa-AFX · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy haben am Dienstag die Mitte August begonnenen Kursverluste ausgeweitet. Mit minus knapp zwei Prozent auf 139,50 Euro fielen sie zeitweise auf den tiefsten Stand seit Mitte August. Zuletzt betrug der Abschlag aber nur noch 0,7 Prozent auf 141,20 Euro.

Am Vortag waren die Papiere des Energietechnikkonzerns um fünf Prozent abgesackt. Auslöser war ein Bericht des Technologie-Magazins "The Information" vom Wochenende, demzufolge Elon Musk zur Stromversorgung für eigene Rechenzentren mit SpaceX in den Bau von Komponenten von Gasturbinen einsteigen will.

Er habe am Wochenende zahlreiche Anfragen erhalten zu diesem Bericht, schrieb Analyst Phil Buller von JPMorgan. Elon Musk habe bereits im Februar die Notwendigkeit angedeutet, Komponenten wie Laufschaufeln für Gasturbinen "im Haus" zu fertigen, weil diese ein Engpass bei der Herstellung von Gasturbinen für die Versorgung von Rechenzentren seien. "Das ist also nicht wirklich neu", so der Experte.

Die Aussagen von Musk deuteten jedoch nicht darauf hin, dass SpaceX in den Markt für Gasturbinen als solchen einsteigen will, argumentiert Buller. Es gehe lediglich um einzelne, knappe Bauteile. Mit Blick auf die Aktien von Siemens Energy ließen die Aussagen eher auf eine steigende Nachfrage nach Gasturbinen schließen und nicht darauf, dass die Nachfragespitze bereits erreicht sein könnte. Bei Siemens Energy betreffe dies aber aktuell ohnehin lediglich 10 Prozent der Konzernumsätze und die Anlagestory werde woanders geschrieben./bek/ag/jha/

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