Was bewegt die Aktie?

Alphabet verlor zuletzt mehr als zwei Prozent und rutschte nach einer zunächst freundlichen Vorbörse wieder leicht ins Minus. Der Gesamtmarkt belastete den Kurs. Operativ bleibt die Ausgangsbasis aber stark.

Wolfe Research bleibt bei Outperform und einem Kursziel von 460 Dollar. Für 2027 erwartet die Analyse einen Gewinn je Aktie von 15,89 Dollar, nachdem die Schätzung um sechs Prozent stieg. Der Umsatz soll 595 Milliarden Dollar erreichen. Das wäre ein Plus von rund zehn Prozent.

Der wichtigste Wachstumstreiber bleibt Google Cloud. Für das dritte Quartal steht ein Umsatzwachstum von rund 125 Prozent gegenüber dem Vorjahr im Raum. Alphabet punktet dabei mit KI-Monetarisierung, Cloud-Infrastruktur und Unternehmenssoftware. Die Integration der Falcon-Plattform von Crowdstrike erweitert das Angebot zusätzlich.

Gemini verändert zudem die Suche, ohne Nutzer aus der Google-Oberfläche herauszuziehen. KI-Antworten erscheinen direkt in der Suche. Alphabet bindet damit KI-Funktionen in bestehende Gewohnheiten ein und verteidigt den Search-Zugang gegen neue Wettbewerber.

Charttechnik

Im Dreijahreschart liegt eine wichtige Unterstützungszone bei 310 bis 315 Dollar. Für langfristige Einstiege wäre eine Konsolidierung in diese Richtung interessant.

Martins Einschaetzung

Alphabet ist nicht billig, aber auch nicht zu teuer. Das Kurs/Gewinn-Verhaeltnis auf Basis der erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate liegt bei rund 25,3. Nvidia wirkt mit einem 18er-Verhältnis günstiger. Alphabet verdient aus meiner Sicht trotzdem einen Aufschlag zum Gesamtmarkt und zum Nasdaq, weil Cloud, KI und Suche strukturell stark bleiben.